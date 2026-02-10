З'явилися планові графіки відключення світла в Чернігові через проведення робіт на міських електромережах з 11 лютого.

Графіки відключення світла у Чернігові на 11 лютого будуть додатково діяти на десятках вулиць міста через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у «Чернігівобленерго».

З'явилися планові графіки відключення світла в Чернігові через проведення робіт на міських електромережах з 11 лютого. Обмеження стосуватиметься окремих районів і вулиць міста. Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

З 9 до 17 години вимикатимуть електрику додатково в частині будинків, що розташовані за адресами:

1-й Глухівський — № 1, 3, 4, 6, 7, 9, 1а, 3а, 6а

2-й Глухівський — № 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 6а

Алєксєєва — № 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а

Анатолія Погрібного — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 1а, 2а, 3а, 3б, 11а, 26б, 28а

Василя Будника — № 3–41, 4а, 27а, 27б, 41а

Висока — № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1є, 1ж, 1з, 1к, 1н, 2д, 4б, 4г, 24а

Гарамів — № 20, 22, 22а

Гетьмана Полуботка — № 10, 128, 130

Глухівська — № 1–10, 2а, 2б, 3а

Городнянська — № 1–11, 13, 15, 17, 19, 21, 8а, 8б, 10а

Дмитра Самоквасова — № 1–6

Добровольців — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 5а

Єлецька — № 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 12а, 14б, 16а, 20а, 20б

Земська — № 65

Івана Виговського — № 1–12, 14, 1а, 2а, 11а, 12а

Інструментальна — № 34

Кастуся Калиновського — № 1, 2

Кирила Розумовського — № 48–66, 72–82, 91, 93, 95, 97, 99, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 153в, 155, 155а, 157, 62в, 62г, 74а, 91а, 91б, 93а, 95а, 97а, 99а

Ковпака — № 1

Корюківська — № 1

Коцюбинського — № 61, 63

Кропивницького — № 151, 153, 155, 157

Кукушанка — № 1

Леоніда Каденюка — № 1–23, 6а, 15а, 17а, 23а

Литовська — № 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 2а, 2б, 2в, 7а, 15а, 15б, 15г, 15д, 17а, 17б, 19б, 21а, 23а, 26–60, 28а, 32а, 34а, 40а, 54а, 56а, 58а, 60а

Льотна — № 30, 32, 33, 35, 3а

Льотний — № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 5б

Лугова — № 58

Миру — № 2, 4, 6, 2а, 4а, 6а, 6б, 216–270

Михалевича — № 15

Молчанова — № 1–9, 11, 13, 15, 17, 2а, 5а, 8а

Олександра Довженка — № 1–6, 8, 10, 12, 14, 15, 8а, 12а

Олександра Тищинського — № 3–34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 4а, 19а, 20а, 46б

Партизанський — № 1–35

Півці — № 1, 3, 1а, 1в, 3а, 3б, 3в, 4а, 5а

Пласту — № 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 2а, 18а, 26а

Полуботка — № 6, 10, 63, 73, 75, 77а, 77б, 83, 84а, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 108а, 118, 122а, 124, 124а, 126а, 126б, 128, 128а, 128б, 130, 130а

Привітна — № 2–21, 23, 25, 27, 20а, 27а

П’ятницька — № 4, 6, 8, 4а, 6/5

Сагайдак — № 1–24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 1а, 6а, 8а, 10а, 13б, 14а, 15а, 24а

Сагайдак 1-й — № 12, 17

Садова — № 11а

Седнівський — № 1, 3, 4, 7–11, 14–16, 18, 1а, 3а, 7а, 8а, 9а, 11а, 13а, 14а, 15а, 17б

Січових стрільців — № 1–29, 30, 31, 33, 35, 37, 2а, 2б, 5а, 26а, 28а

Сонячна-Подусівка — № 3–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2а, 2б, 6а, 8а, 14а

Спортивна — № 6, 32–69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 36а, 48/1, 59а, 62а, 64а, 77а

Старопосадська — № 1, 2, 7, 19, 21, 23, 27, 23а

Старостриженська — № 3–23, 6а, 14а, 18а, 23а

Стрілецька — № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 14а, 40а, 40б, 42а, 44а, 52а, 52б

Тероборони — № 52а, 52б, 54, 54а, 56–81, 83, 85, 87, 89, 91–99, 101–109, 111–117, 119–125, 127–135, 137–139, 141, 141а, 143, 145–147, 149, 151, 153, 155, 159

Тиха — № 3

Федора Уманця — № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 3а, 9а, 19а, 29а, 2/61, 2/170

Чернігівська — № 1–25, 1б, 5а, 11а, 13а, 23а, 24а

Чернігівський — № 16

Юрія Мезенцева — № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 60, 60а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

Ягідна — № 1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18а, 19а, 20а

Ящука — № 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

З 9:30 до 15:30 години світло пропаде в низці будинків на вулицях:

Дачне товариство «Лелека» — № 15, 16, 17, 21, 26, 27

Ушинського — № 36а

Графіки відключень «Чернігівобленерго» можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

