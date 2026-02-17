У Сумах 18 лютого діятимуть планові відключення світла, обмеження пов’язані з проведенням профілактичних робіт.

У Сумах 18 лютого запровадять графіки планових відключень світла у зв’язку з проведенням планових та профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

У Сумах 18 лютого діятимуть планові відключення світла. Обмеження пов’язані з проведенням профілактичних робіт. Фахівці проводитимуть обслуговування обладнання, оновлення та модернізацію інфраструктури, а також інші роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

З 8 до 16 години вводяться додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять лише окремі вулиці міста:

Майданівський — №1–29 (включно з 6/1, 15/1, 16А, 17А, 18А, 19А)

Кругова — №1–33/2, 35, 37, 39, 41, 43

Демиденківська — №1–37 (включно з 2/1, 8/1, 8/2, 17А, 20/1, 21А, 23А, 33А)

Хвойна — №1, 3, 5, 7, 32–48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Хвойний — №1–14 (включно з 6/1)

Павлова — №1, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 4, 5

Ярослава Мудрого — №89/1, 91, 91А, 93–106

2-Га Набережна Р. Стрілка — №23, 25, 27

Стефана Таранушенка — №1/1–17

Низовий — №1–7

Михайла Петренка — №2, 10, 12

Маковського — №1, 3, 4, 6, 8

Івана Кобизького — №1–11, 13

Каховська — №1–10, 12, 14

Привокзальна — №33/5

Крім цього обмеження триватимуть з 14:26 до 16:00 години. Світла не буде в будинках, що розташовані за адресами:

Дмитра Багалія — №1–18 (включно з 5А, 8А)

Дмитра Бортнянського — №1–27, 29, 29/3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 (включно з 1А, 2/1, 3А, 22/1, 26/1)

Ярослава Мудрого — №1, 2, 4–6, 6А, 8–10, 12, 14, 16, 16Б, 18, 20, 22, 24

Засумська — №2/1, 10А, 16, 16/5, 17–32 (включно з 18/1, 31А)

Кобзарська — №1–20, 22, 22А (включно з 9А, 15/2, 17/1)

Лугова — №2, 4, 5А, 6, 8, 10, 10В, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22

Ніни Братусь — №2–20 (включно з 9/2, 14А)

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумах рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

