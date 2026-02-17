18 лютого у низці районів та на окремих вулицях Чернігова заплановані тимчасові графіки відключення світла.

Графіки відключення світла у Чернігові на 18 лютого будуть діяти через планові та профілактичні роботи, що будуть проводити енергетики, пише Politeka.net.

Про це попередили у «Чернігівобленерго».

18 лютого у низці районів та на окремих вулицях Чернігова заплановані тимчасові відключення електроенергії. Обмеження пов’язані з проведенням технічного обслуговування та модернізації міських електромереж.

Енергетики рекомендують жителям заздалегідь ознайомитися з оприлюдненими графіками відключення світла, врахувати можливі перерви в електропостачанні та відповідно скоригувати свої плани на день.

18.02.2026 року з 9 до 17 години триватимуть додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять низку вулиць міста:

1-й Глухівський — №1, 3, 4, 6, 7, 9, 1а, 3а, 6а

2-й Глухівський — №1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 6а

Алєксєєва — №47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а

Анатолія Погрібного — №1–12, 14–16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 1а, 2а, 3а, 3Б, 11а, 26б, 28А

Василя Будника — №3–39, 4а, 27а, 27б

Гарамів — №20, 22, 22а

Гетьмана Полуботка — №128, 130

Глухівська — №1–10, 2а, 2б, 3а

Городнянська — №1–11, 13, 15, 17, 19, 21, 8а, 8б, 10а

Дмитра Самоквасова — №1–6

Добровольців — №5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 5а

Єлецька — №3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18–20, 22, 24, 12а, 14б, 16А, 20а, 20б

Земська — №65

Івана Виговського — №1–12, 14, 1а, 2а, 11а, 12а

Кастуся Калиновського — №1, 2

Кирила Розумовського — №48, 50–66, 72–82, 91, 93, 95, 97, 99, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 157, 62В, 62г, 74а, 91а, 91б, 93а, 95А, 97а, 99а

Ковпака — №1

Корюківська — №1

Кукушанка — №1

Леоніда Каденюка — №1–23, 6а, 15а, 17А, 23а

Литовська — №2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 2а, 2б, 2В, 7А, 15а, 15б, 15г, 15Д, 17а, 17б, 19б, 21а, 23а

Льотна — №3а

Лугова — №58

Миру — №2, 4, 6, 2а, 4а, 6а, 6б; №216–270 (парні)

Михалевича — №15

Молчанова — №1–9, 11, 13, 15, 17, 2а, 5А, 8а

Олександра Довженка — №1–6, 8, 10, 12, 14, 15, 8А, 12а

Олександра Тищинського — №3–34, 36, 38–42, 44, 46, 48, 49, 4а, 19а, 20а, 46б

Півці — №1, 3, 1А, 1в, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А

Пласту — №3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 2а, 18а, 26А

Полуботка — №63, 73, 75, 83, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 108А, 118, 122а, 124, 124а, 126а, 126б, 128, 128а, 128б, 130, 130а, 77А, 77Б, 84а

Привітна — №2–21, 23, 25, 27, 20а, 27а

Сагайдак — №1–24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 1а, 6а, 8а, 10а, 13б, 14А, 15а, 24а

Сагайдак 1-й — №12, 17

Садова — №11А

Седнівський — №1, 3, 4, 7–11, 14–16, 18, 1а, 3а, 7а, 8а, 9а, 11а, 13а, 14а, 15а, 17Б

Січових стрільців — №1–29, 30, 31, 33, 35, 37, 2а, 2б, 5а, 26а, 28а

Сонячна-Подусівка — №3–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2а, 2Б, 6а, 8а, 14А

Спортивна — №6, 32, 34, 36–69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 36а, 48/1, 59А, 62А, 64а, 77а

Старостриженська — №3–23, 6а, 14а, 18а, 23а

Стрілецька — №28

Тероборони — №54–155, 159, 52а, 52б, 54а, 138, 138а, 139, 141, 141а

Тиха — №3

Федора Уманця — №1, 3, 5–47, 3а, 9А, 19а, 2/170, 2/61, 29а

Чернігівська — №1–25, 1Б, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А

Чернігівський — №16

Чернігівський — №16 Ягідна — №1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18а, 19а, 20а

Ящука — №9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

Графіки відключень «Чернігівобленерго» можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яка вартість тепер актуальна.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яка вартість оголошена.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігові: де можна заробляти 27 тисяч гривень.