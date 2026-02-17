Жителям Кіровоградської області рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками планових відключень світла на 18 світла.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 18 лютого будуть діяти через профілактичні роботи, які діютимуть в регіоні, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Заплановані роботи матимуть масштабний характер, тож у частині районів можливі тимчасові перерви в електропостачанні. Жителям Кіровоградської області рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками планових відключень світла, запланованих на 18 лютого, та врахувати цю інформацію під час планування повсякденних справ.

18 лютого 2026 року з 09:00 до 17:00 запроваджуються додаткові відключення електроенергії в населеному пункті Соколівське:

Будівельний пров. — №160–162

Дніпровська — №175

Зелений пров. — №143, 145–147

Златопольська — №176–178, 241–244

Олександра Терещенка — №150, 153

Степовий пров. — №41А, 43, 45–48, 50–53, 132, 138–139, 152

Фермерська — №125, 134–136, 144–148, 220

З 9 до 16 години в населеному пункті Діброви тимчасові знеструмлення торкнуться окремих вулиць:

Вишнева — №6, 14, 16, 23

Дачна — №10, 29

Перемоги — №1, 4, 9, 13, 15, 17, 19, 25, 31, 33, 37, 41

Річкова — №3–7, 8А, 9–11, 13–14, 14А, 15, 19, 21–27, 29–30, 34–35, 38–39, 43, 45, 51, 59, 67, 75, 79, 83, 87, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 113, 117, 117А, 121, 123, 127, 129

Річковий пров. — №1–2, 2А, 4–5, 6А, 7–9, 13

Степова — №1

У селі Косівка з 9 до 16 години електропостачання буде призупинене в будинках за визначеними адресами:

Вишнева — №3, 13, 15, 19, 21

Діброви — №1–2, 4–6, 8, 8А, 9–10, 18, 20–22, 25, 28, 29А, 31–36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 58А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 80

Дружня — №2, 4–7, 9–11, 13–15, 17–19, 23

Зарічна — №1–2, 7, 13, 15, 17

Захисників України — №1, 3–4, 7, 9–10, 12, 14, 18

Культури — №1, 3, 5–12, 14, 18, 20, 22, 25–26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 44, 46, 48

Лугова — №6–8, 13, 19–20, 22–23, 26, 28, 34, 38–39, 42, 44, 47, 51–52, 54, 62, 63А, 66

Луговий пров. — №2, 6

Миру пров. — №1, 1А, 3, 5

Миру — №2А, 3–4, 7, 14–15, 17, 22–23, 25, 27, 31, 33–38, 38А, 40, 42, 47, 49–51, 53–58, 60, 63, 65, 67–68, 71, 73, 75, 96, 99, 101, 105, 107–109, 111, 123

Млинова — №2, 4, 5А, 7–8, 11А, 14, 15А, 20, 25, 32, 34, 37–38, 43–44, 57–59, 65–66

Молодіжна — №1–8, 10–11, 13, 15–16, 18–21, 23

Незалежності — №15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25

Нова — №1–12, 14–16, 18–22, 24, 32, 34, 36

Першотравнева — №6–8, 10–14, 16, 17А, 18, 20–26, 26А, 26Б, 26В, 26Г, 27, 30, 32, 36

Покровська — №2, 4–6, 15, 18, 23, 27–28, 31, 39, 41

Садовий — №1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21

Світанкова — №1, 5–6, 6А, 8–14, 16–18, 20–23, 28, 30, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Степова — №4, 8, 11

Центральна — №1, 5–6, 9, 12, 14–15, 15А, 17–18, 20–22, 24–25, 27, 29, 31–32, 34–40, 42, 44, 46

Шевченка — №8, 10, 14, 21, 26–27, 29, 35, 37, 47, 49, 51, 53, 55

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

