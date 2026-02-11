Рекомендуємо заздалегідь ознайомитися з графіками відключення електроенергії у Кіровоградській області, які діятимуть 12 лютого.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області будуть діяти через ту, що на 12 лютого заплановано профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Роботи носять масштабний характер, тому в окремих районах можливі тимчасові обмеження електропостачання. Рекомендуємо заздалегідь ознайомитися з графіками відключення електроенергії у Кіровоградській області, які діятимуть 12 лютого.

В Кропивницькому районі проводитимуть капітальний ремонт в населеному пункті Клинці. У зв'язку з цим світло буде відсутнє з 9 до 17 години за адресами:

Ветеранів, 2, 2А, 3, 7-8, 11-12, 15-17, 20-21

Садова, 122, 126А

Т. Шевченка, 1Б

В Новоархангільськомурайоні через плановий ремонт будуть діяти додаткові графіки відключення світла в селі Надлак. Обмеження триватимуть з 9 до 7 години на вулицях:

пров. Річний — № 4, 5, 6, 7

пров. Шевченка — № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13

Шевченка — № 57, 57А, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 118

В Компаніївському районі енергетики будуть заміняти проводи. Через це елеткрику вимикатимуть з 9 до 17 години в наступних населених пунктах:

Роздолля вулиці:

Миру, 1-6, 8-10, 12-16, 18, 20, 24-28, 28А, 30

Садова, 1-14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34-35, 38

Слави, 5, 7, 11, 13, 15-16, 18-29, 33

Червоновершка вулиці:

Миру, 2-3, 6-8, 15-16, 18, 20, 27, 36, 42, 47-48, 52-53, 67А, 69, 71, 75-78, 80, 82, 85-90, 92, 94

Федосіївська, 10, 14, 16, 19, 23, 25-26, 29, 33, 38, 43, 45, 47-49, 53-57, 60-62, 64, 66, 71, 74-75, 77, 83, 83А, 85

Шевченка, 3, 5, 10-11

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

