Графики отключения света в Кировоградской области будут действовать из-за того, что на 12 февраля запланированы профилактические работы, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Работы носят масштабный характер, поэтому в отдельных районах возможны временные ограничения электроснабжения. Рекомендуем заранее ознакомиться с графиками отключения электроэнергии в Кировоградской области, которые будут действовать 12 февраля.

В Кропивницком районе будут проводить капитальный ремонт в населенном пункте Клынци. В связи с этим свет будет отсутствовать с 9 до 17 часов по адресам:

Ветеранив, 2, 2А, 3, 7-8, 11-12, 15-17, 20-21

Садова, 122, 126А

Т. Шевченко, 1Б

В Новоархангельском районе через плановый ремонт будут действовать дополнительные графики отключения света в деревне Надлак. Ограничения продлятся с 9 до 7 часов на улицах:

пров. Ричный - № 4, 5, 6, 7

пров. Шевченка - № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13

Шевченка - № 57, 57А, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 118

В Компанеевском районе энергетики будут заменять провода. Поэтому элеткрика будут выключать с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

Роздолля улицы:

Мыру, 1-6, 8-10, 12-16, 18, 20, 24-28, 28А, 30

Садова, 1-14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34-35, 38

Славы, 5, 7, 11, 13, 15-16, 18-29, 33

Червоновершка улицы:

Мыру, 2-3, 6-8, 15-16, 18, 20, 27, 36, 42, 47-48, 52-53, 67А, 69, 71, 75-78, 80, 82, 85-90, 92, 94

Федосиивська, 10, 14, 16, 19, 23, 25-26, 29, 33, 38, 43, 45, 47-49, 53-57, 60-62, 64, 66, 71, 74-75, 77, 83, 83А, 85

Шевченка, 3, 5, 10-11

Актуальный график отключений электроэнергии можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго». Жителей призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

