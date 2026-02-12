Запланований новий графік відключення світла у Полтавській області на 13 лютого, що носить плановий характер.

Українців попередили про додаткові графіки відключення світла, що вводяться у Полтавській області на 13 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та запланований графік відключення світла у Полтавській області на 13 лютого.

Через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту), будуть діяти вимкнення електрики в селі Постав-Мука. З 9 до 15 години вони охоплять наступні адреси:

Будівська (б. 37, 44, 54, 55, 56, 58, 59, 59а, 60, 61),

Підгірська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10).

Графіки відключення світла у Полтавській області на 13 лютого будуть діяти з 8 до 16 години. Обмеження торкнуться населеного пункту Онищенки на вулицях:

Дачна — 3;

Лісова — 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

З 8 до16 години будуть діяти графіки відключення світла в селі Щербаки за адресами:

Богдана Хмельницького — 10;

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

пров.Вишневий — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27;

Героїв полку Азов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12;

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13;

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22;

Кільцева — 11;

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24;

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21;

Марка Кропивницького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Омельницька — 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Революціонерів — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25

З 8 до 16 години будуть вимкнення в селі Федоренки. Додаткові знеструмлення будуть в будинках за адресою:

вул.Омельницька — 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

