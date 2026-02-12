Запланирован новый график отключения света в Полтавской области на 13 февраля, носящий плановый характер.

Украинцев предупредили о дополнительных графиках отключения света, вводимых в Полтавской области на 13 февраля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и запланирован график отключения света в Полтавской области на 13 февраля.

Из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту), будут действовать отключения электричества в селе Постав-Мука. С 9 до 15 часов они охватят следующие адреса:

Будивська (б. 37, 44, 54, 55, 56, 58, 59, 59а, 60, 61),

Пидгирська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10).

Графики отключения света в Полтавской области на 13 февраля будут действовать с 8 до 16 часов. Ограничения коснутся населенного пункта Оныщенкы на улицах:

Дачна — 3;

Лисова — 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

С 8 до 16 часов будут действовать графики отключения света в селе Щербакы по адресам:

Богдана Хмельныцького — 10;

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

пров.Вышневый — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27;

Героив полку Азов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12;

Зализнычна — 6, 9, 11, 12, 13;

Зелена диброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22;

Кильцева — 11;

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24;

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21;

Марка Кропывныцького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Омельныцька — 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Революционерив — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25

С 8 до 16 часов будут отключения в селе Федоренкы. Дополнительные обесточения будут в домах по адресу:

Омельныцька - 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 33, 23 37, 39, 40

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

