Мешканців регіону просять заздалегідь врахувати графіки відключення світла у Вінницькій області на 13 лютого та підготуватися до можливих перерв у подачі електроенергії.

У Вінницькій області на 13 лютого заплановано графіки відключення світло у зв’язку з проведенням планових та профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження оприлюднено на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Зазначається, що енергетики виконуватимуть технічне обслуговування та ремонтні роботи на електромережах, що може тимчасово вплинути на стабільність електропостачання в окремих населених пунктах області. У зв’язку з цим на 13 лютого затверджено відповідні графіки відключень.

В населеному пункті Лани вводяться додаткові обмеження з 10 до 16 години через заплановані роботи в електромережах. Вони стосуються наступних вулиць:

Дружби: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57А, 58, 59, 72А, 82;

Подільська: 1, 1А, 2, 5, 6, 7, 9А, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 39Б, 40, 40В.

З 10 до 16 години додатково вимикатимуть електрику в населеному пункті Студениця. Обмеження стосуються наступних вулиць:

Жовтнева: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 53А, 56

Лісова: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27

Також з 10 до 16 години триватимуть знеструмлення в населеному пункті Урожайне. Світла не буде в будинках, що знаходяться за адресами:

І. Франка: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 27А, 29, 31, 33, 35, 37

Лисенка: 1, 2, 9

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19

Садова: 2, 4, 6, 8, 12, 20, 22, 24

Свободи: 1, 1А, 13

Шевченка: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 41А, 41В, 41Г, 41Е, 42, 43, 43А, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 72, 73, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127

Шкільна: 2, 4, 6, 10, 16, 20

До того ж будуть вимкнення в населеному пункті Селище, які триватимуть з 10 до 16 години в будинках, що розташовані за адресами:

Абрикосова: 4;

Виноградна: 23, 51, 55;

Дмитрівська: 1, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Д, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37А, 38, 40, 41, 41А, 41Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 51/1, 51Б, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94/1, 94А, 96, 98, 100, 102, 104, 104А, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 128;

Д. Нечая: 1, 3А, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 7В, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 40, 50, 54, 56, 62;

Замкова: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 58А, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69Б, 70, 71, 71А, 71Б, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 78, 78А, 79, 80, 81, 81А, 82, 83, 83А, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 101А, 103, 105;

Зарічна: 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57А, 59, 60, 62, 64, 64А, 68, 72, 76;

Затишна: 1, 2, 4, 6, 6А, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 39;

Зелена: 1;

І. Богуна: 1, 1А, 1Є, 2, 3, 5, 5А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20; 30/1; 35, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 49, 55, 56А, 60, 64, 66, 72;

І. Франка: 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 20, 22;

Кам'яна: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 7, 7А, 8, 9, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31А, 33, 44;

Лісова: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26А, 28А, 30, 32, 34, 39, 42, 44, 46, 48, 52, 54А.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області: названо місце, де регулярно видають допомогу.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Вінницькій області: як знайти свою домівку.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: містянам розповіли про важливі нововведення.