Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області передбачає фінансування профілактичних обстежень для людей старшого віку, повідомляє Politeka.

Програма охоплює діагностику серцево-судинних хвороб, цукрового діабету другого типу та психічних розладів, що дозволяє виявляти ризики на ранніх етапах.

Ініціативу запустила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в рамках державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+». Кожен учасник отримує персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження, починаючи з 40 років.

Після підтвердження участі на «Дія.Картку» зараховують 2000 гривень, які можна витратити виключно на скринінгові процедури у закладах, що відповідають стандартам МОЗ та НСЗУ. Пенсіонери, які не користуються цифровими сервісами, можуть оформити допомогу через банки або центри надання адміністративних послуг.

Бюджет програми на 2026 рік складає 10 мільярдів гривень. Міністерство охорони здоров’я та НСЗУ слідкують за якістю послуг та своєчасним нарахуванням коштів.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області покликана розширити доступ до сучасної діагностики, допомогти виявляти ризики вчасно та підтримувати активний спосіб життя. Фахівці радять ознайомитися з переліком процедур, підготувати необхідні документи та планувати обстеження заздалегідь.

Новим учасникам варто звертатися до місцевих центрів соціальних послуг для консультацій щодо оформлення та доступних процедур.

Для зручності участі у програмі пенсіонерам радять уточнювати умови в місцевих центрах.

