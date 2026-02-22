Графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 23 лютого по 1 березня заплановані відключення електроенергії на десятках вулиць через планові роботи, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».
Графіки планових відключень електроенергії в Сумах будуть діяти тиждень з 23 лютого по 1 березня, обмеження здійснюватимуться у визначені години.
23.02.2026 року вимикатимуть електрику з 8 до 16 години в десятках будинків, що розташовані у місті. Зокрема, це стосується наступних адрес:
- Гарбузівська — №36–70, 69/1, 71, 73, 75, 77, 79, 81–85, 87;
- Герасима Кондратьєва — №98, 106, 145;
- 1-ша Поперечна — №2–4;
- 2-га Поперечна — №1–2, 2/1;
- Абрикосовий — №1, 3–5, 10–12;
- Михайлівська — №2–32, 5А, 7–8, 14/1, 13А–13Б, 17А, 17/2, 19А;
- Революції Гідності — №9;
- Новомістенська — №24–31;
- Данила Галицького — №35, 47, 49, 50, 56;
- Малинова — №1;
- Іллінський / Іллінська — №1, 36–46, 37/2, 42/5;
- Григорія Ващенка — №2–40, 41–47, 49, 51, 53, 55, 57, 57/1, 59, 59А.
24.02.2026 року знеструмлять будинки в Сумах через планові роботи. Вони охоплять наступні адреси:
- Засумська — 2, 5, 12, 12А, 12Г, 14, 16, 16Б
- Герасима Кондратьєва — 168
- Героїв Сумщини — 1, 2
- Григорія Сковороди — 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22
- Космічна — 26
- Лебединська — 19, 19/3
- Никанора Онацького — 2
- Оскара Гансена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
- Свободи — 3, 5, 7А, 11
- Староріченська— 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14
- Суханівський — 1, 2, 4, 6, 8, 10
- Троїцька — 10, 12, 14, 16, 16/2, 16В, 20
25.02.2026 року вимкнення охоплять частину адрес, адже в цей день енергетики будуть проводити планові роботи. Обмеєення стосуються вулиць:
- Кругова — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/2, 35, 37, 39, 41
- Холодноярської бригади — 24/1, 36, 20, 22, 22/1, 24
- Маковського — 1, 3, 4, 6, 8
- Михайла Лушпи — 2, 6/2
- Михайла Петренка — 2, 10, 12
- Низовий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Вороб'Ївський — 33/1
- 2-Й Воробйовський — 33
- 2-Га Набережна Р. Стрілка — 27, 25, 23
- Ярослава Мудрого — 89/1, 91, 91А, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106
- Стефана Таранушенка — 1/1, 1/2, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7
- Української Народної Республіки — 3/1
Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: для кого доступна ця програма.
Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: хто може взяти участь в цій програмі.
Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Сумській області: як "Укрзалізниця" змінила маршрути.