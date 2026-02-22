Графіки планових відключень електроенергії в Сумах будуть діяти тиждень з 23 лютого по 1 березня, обмеження здійснюватимуться у визначені години.

Графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 23 лютого по 1 березня заплановані відключення електроенергії на десятках вулиць через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки планових відключень електроенергії в Сумах будуть діяти тиждень з 23 лютого по 1 березня, обмеження здійснюватимуться у визначені години.

23.02.2026 року вимикатимуть електрику з 8 до 16 години в десятках будинків, що розташовані у місті. Зокрема, це стосується наступних адрес:

Гарбузівська — №36–70, 69/1, 71, 73, 75, 77, 79, 81–85, 87;

Герасима Кондратьєва — №98, 106, 145;

1-ша Поперечна — №2–4;

2-га Поперечна — №1–2, 2/1;

Абрикосовий — №1, 3–5, 10–12;

Михайлівська — №2–32, 5А, 7–8, 14/1, 13А–13Б, 17А, 17/2, 19А;

Революції Гідності — №9;

Новомістенська — №24–31;

Данила Галицького — №35, 47, 49, 50, 56;

Малинова — №1;

Іллінський / Іллінська — №1, 36–46, 37/2, 42/5;

Григорія Ващенка — №2–40, 41–47, 49, 51, 53, 55, 57, 57/1, 59, 59А.

24.02.2026 року знеструмлять будинки в Сумах через планові роботи. Вони охоплять наступні адреси:

Засумська — 2, 5, 12, 12А, 12Г, 14, 16, 16Б

Герасима Кондратьєва — 168

Героїв Сумщини — 1, 2

Григорія Сковороди — 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22

Космічна — 26

Лебединська — 19, 19/3

Никанора Онацького — 2

Оскара Гансена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Свободи — 3, 5, 7А, 11

Староріченська— 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14

Суханівський — 1, 2, 4, 6, 8, 10

Троїцька — 10, 12, 14, 16, 16/2, 16В, 20

25.02.2026 року вимкнення охоплять частину адрес, адже в цей день енергетики будуть проводити планові роботи. Обмеєення стосуються вулиць:

Кругова — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/2, 35, 37, 39, 41

Холодноярської бригади — 24/1, 36, 20, 22, 22/1, 24

Маковського — 1, 3, 4, 6, 8

Михайла Лушпи — 2, 6/2

Михайла Петренка — 2, 10, 12

Низовий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Вороб'Ївський — 33/1

2-Й Воробйовський — 33

2-Га Набережна Р. Стрілка — 27, 25, 23

Ярослава Мудрого — 89/1, 91, 91А, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106

Стефана Таранушенка — 1/1, 1/2, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7

Української Народної Республіки — 3/1

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

