Робота для пенсіонерів у Полтавській області залишається актуальною, адже місцеві підприємства пропонують вакансії з гнучким графіком, стабільною оплатою та офіційним оформленням, передає Politeka.

У Кременчуці компанія «Стандарт-Оіл» шукає охоронця на нафтобазу. Основні обов’язки включають контроль доступу на територію, підтримання порядку та спостереження за зважуванням автомобілів. Графік роботи — одна доба через дві вдома, заробітна плата становить 10 000 гривень. Роботодавець передбачив офіційне працевлаштування та умови для пенсіонерів.

У Лубнах швейна фабрика «Український корпоративний одяг» відкрила вакансію помічника швачки. Працівники виконують ручну роботу з тканиною та праскою, а роботодавець забезпечує навчання, дружній колектив і графік з 8:00 до 17:00. Стартова зарплата для новачків становить 10 000 гривень, а надалі можливе підвищення від виробітку до 15 000 гривень.

Також варто зауважити, що в Полтаві автопарк Way Up Drive пропонує роботу водіям таксі на автомобілях компанії. Працівники отримують до 35 000 гривень на місяць та до 65% від каси, можуть самостійно обирати графік та користуватися авто на автоматі чи механіці. Досвід роботи необов’язковий, а компанія забезпечує навчання та підтримку у виконанні замовлень.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює різні сфери — від охорони та швейної справи до водійських послуг, що дозволяє людям старшого віку залишатися активними, отримувати стабільний дохід та підтримувати професійну зайнятість.

