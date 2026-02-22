Планові графіки відключення світла у Чернігові на тиждень з 23 лютого по 1 березня охоплюватимуть окремі райони та вулиці міста.

Графіки відключення світла у Чернігові на тиждень з 23 лютого по 1 березня будуть діяти через планові роботи в місті, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у «Чернігівобленерго».

Планові графіки відключення світла у Чернігові на тиждень з 23 лютого по 1 березня охоплюватимуть окремі райони та вулиці міста. Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв у електропостачанні.

23.02.2026 року будуть тимчасове відключення електропостачання з 9:00 до 17:00 у частині будинків за вказаними адресами:

Івана Виговського — №1–12, 14, 1а, 2а, 11а, 12а;

Кастуся Калиновського — №1, 2;

Кирила Розумовського — №48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 91, 93, 95, 97, 99, 151, 151а, 153, 153б, 153В, 153а, 155, 155а, 157, 62В, 62г, 74а, 91а, 91б, 93а, 95А, 97а, 99а;

Ковпака — №1;

Корюківська — №1;

Красносільського — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14–20, 22–29, 2а, 31, 4а, 8а, 10А, 10б, 14А, 20а, 21а, 21б, 25а, 26а.

24.02.2026 року вводять планові відключення світла з 9:00 до 16:00 на окремих вулицях та будинках:

Леоніда Каденюка — №1–23, 6а, 15а, 17А, 23а;

Литовська — №2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 2а, 2б, 2В, 7А, 15а, 15б, 15г, 15Д, 17а, 17б, 19б, 21а, 23а;

Лугова — №58;

Миру — №2, 4, 6, 2а, 4а, 6а, 6б, 216–270 через 2;

Михалевича — №15;

Молчанова — №1–9, 11, 13, 15, 17, 2а, 5А, 8а;

Нафтовиків — №63–117 (непарні) + 89в, 103в, 103а, 103, 105а, 105, 107А, 107, 109а, 109, 109Б, 111а, 111, 113, 115;

Олександра Довженка — №1–6, 8, 10, 12, 14, 15, 8А, 12а.

25.02.2026 року електропостачання буде тимчасово відсутнє з 9:00 до 17:00 у деяких будинках на зазначених вулицях:

Федора Уманця — №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 40, 41, 43, 45, 47, 9А, 19а, 2/170, 2/61, 29а;

Чернігівська — №1–25, 1Б, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А;

Чернігівський — №16;

Ягідна — №1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18а, 19а, 20а;

Ящука — №9, 11, 13, 17, 19, 21, 23.

Графіки відключень «Чернігівобленерго» можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

