Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доповнюється гуманітарною допомогою у міських центрах.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області дозволяє переселенцям отримати прихисток, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надають через мережу місцевих прихистків та онлайн-платформу «Прихисток». Координацією допомоги займається обласний контактний центр, який працює цілодобово. Консультації доступні за номером 0 800 502 230.

Для оперативного підбору варіантів розміщення діють гарячі лінії: 066 673 53 03, 050 692 74 31, 066 656 87 27, а мешканці Кременчука можуть звертатися за номером 0 800 33 22 21. Всім переселенцям потрібно пройти реєстрацію та отримати довідку внутрішньо переміщеної особи.

Документи оформлюють через управління соціального захисту, центри надання адміністративних послуг або електронний сервіс «Дія». У Полтаві прийом здійснюють у Київському районі на Степана Халтуріна, 13, у Шевченківському — на Івана Мазепи, 30, та у Подільському — на Гайового, 3. Фахівці також виїжджають до людей, які тимчасово мешкають у навчальних закладах, щоб спростити процедуру обліку.

Підтримка переселенців не обмежується житлом. Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доповнюється гуманітарною допомогою у міських центрах: одягом, взуттям, постіллю, засобами гігієни та дитячим харчуванням. Зокрема, пункт «Тепла кофта» на Небесної Сотні, 17 працює щодня з 10:00 до 17:00, а благодійний фонд «Карітас Полтава» на Пилипа Орлика, 20/1 приймає відвідувачів у будні з 10:00 до 15:00.

Для зручності переселенців всі актуальні адреси та контактні дані оновлюються на офіційних ресурсах і онлайн-платформах, що дозволяє швидко знайти підходящий варіант розміщення.

