Подорожчання продуктів у Вінницькій області відображає загальні тенденції на ринку та зростання витрат.

Подорожчання продуктів у Вінницькій області відчутно позначилося на молочній, м’ясній продукції та консервованих товарах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Мінфін.

За останній місяць середня ціна на сир твердий «Звени Гора» голандський 45% зросла до 602,15 грн за кілограм, що на 38,85 грн більше, ніж у січні.

У Megamarket кілограм цього сиру продають по 637,50 грн, у Metro — 566,80 грн. Середня ціна на яловичину гуляш піднялася до 417,00 грн за кілограм, що на 31,04 грн вище за середньомісячний показник. У Megamarket м’ясо коштує 435,00 грн, а в Novus — 399,00 грн.

Консервована кукурудза «Верес» (340 гр) подорожчала на 3,50 грн, середня вартість тепер становить 59,92 грн. У магазинах ціна коливається від 54,50 грн до 68,40 грн залежно від торговельної мережі.

Аналітики відзначають, що подорожчання продуктів у Вінницькій області відображає загальні тенденції на ринку та зростання витрат на виробництво і логістику. Найбільше підвищення відчули споживачі твердих сирів та м’яса, тоді як ціни на консерви залишаються відносно стабільними.

Також варто зауважити, що жителям цього регіону радять відстежувати індекс споживчих цін та порівнювати ціни в різних торговельних мережах, щоб оптимізувати сімейний бюджет і уникнути надмірних витрат.

Своєчасне відстеження змін на ринку допоможе вінничанам робити вигідні покупки та уникати зайвих витрат.

Фокус на цінах і ретельне планування закупівель дозволяє зберегти сімейний бюджет навіть у періоди підвищення вартості продуктів.

