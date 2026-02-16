Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві надає благодійна організація «Їжа життя», яка регулярно забезпечує гарячими обідами людей, що опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.
Як йдеться на офіційній сторінці організації у Фейсбук, волонтери готують вегетаріанські та веганські страви, дотримуючись високих стандартів чистоти.
У такому форматі безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві роздають у різних районах міста. Організація працює системно, пропагуючи не лише підтримку населення, але й сталий розвиток та ненасильницький спосіб життя через рослинне харчування.
Основна мета проєкту - допомогти родинам та людям похилого віку пережити складний період і отримати мінімально необхідний раціон у холодну пору року.
Роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Києві в форматі готової їжі відбувається тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю.
Волонтери закликають приходити о 13:30 до парку «Веселка» на вулиці Мрії, о 14:00 за адресою вулиця Новомостицька, 2-Г та о 15:30 на вулиці Нижній Вал, 23.
Така продовольча допомога розрахована на те, щоб підтримати родини з дітьми, самотніх літніх людей та всіх, хто зараз потребує турботи. Організатори закликають поширювати інформацію серед тих, кому вона може бути особливо важливою.
Благодійна організація «Їжа життя» підкреслює, що обіди надаються системно і спрямовані на підтримку людей, які не мають стабільного доступу до гарячого харчування.
