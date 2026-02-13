Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області створює безпечні умови для тимчасового перебування та допомагає адаптуватися в новому середовищі.

Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області доступне для переселенців, які шукають тимчасовий прихисток, повідомляють місцеві органи соціального захисту, передає Politeka.

Програма охоплює різні райони, пропонуючи житло для жінок, сімей із дітьми та людей похилого віку.

У селі Желдець Кам’янка-Бузького району переселенцям пропонують приватний будинок із чотирма кімнатами, кухнею та вуличним туалетом. Проживання доступне на будь-який термін, житло розраховане на жінок, які потребують окремого простору.

У Бродівському районі доступний трикімнатний приватний будинок із ванною кімнатою, туалетом і кухнею. Територія включає двір, господарські споруди та город. Будинок розташований у безпосередній близькості до школи та дитячого садка, що робить його зручним для родин із дітьми. Місця доступні для переселенців будь-якої категорії.

У Львові, на вулиці Погулянка 22, пропонується двокімнатна квартира з кухнею, ванною кімнатою та санвузлом. Проживання можливе на декілька днів. Кімнати обладнані ліжками та готові до заселення. Тут приймають сім’ї з дітьми, жінок, людей похилого віку та інших категорій переселенців, які потребують короткострокового житла.

Організатори радять заздалегідь уточнювати умови проживання, готувати необхідні документи та слідкувати за актуальними оголошеннями, щоб максимально ефективно скористатися наявними пропозиціями.

Безкоштовне житло для переселенців у Львівській області залишається важливою частиною комплексної підтримки, забезпечуючи базові потреби та комфортні умови для життя на період адаптації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.