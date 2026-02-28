Подорожчання продуктів в Одесі помітно впливає на сімейні бюджети мешканців, особливо тих, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання продуктів в Одесі стало помітним на прикладі основних категорій товарів, повідомляє Politeka.

За даними з офіційного сайту Мінфіну, подорожчання продуктів в Одесі помітне на багатьох товарах щоденного вжитку. До прикладу, середня ціна свинини (ошийок) у лютому склала 320,17 грн за кілограм.

Тоді, як у січні середня вартість цього товару була 315,21 грн. Найвища ціна у магазинах зараз фіксується в Metro – 332,78 грн за кілограм, а найнижча у Megamarket – 309 грн.

Сир твердий Звени Гора голандський 45% також виріс: середня вартість у лютому - 602,15 грн за кілограм, тоді як у січні вона становила 539,04 грн. У Megamarket його продають по 637,50 грн, а у Metro – по 566,80 грн.

Що стосується круп, гречка показала підвищення середньомісячної ціни до 49,85 грн за кілограм. У Megamarket гречка коштує 61,70 грн, в Auchan – 41,90 грн, у Metro – 47,90 грн, а в Novus – 47,89 грн.

Індекс споживчих цін на гречку у лютому 2026 року склав 102,55%, що означає зростання ціни на 2,55% порівняно з попереднім місяцем.

Таким чином, подорожчання продуктів в Одесі спостерігається не тільки на м’ясні та молочні товари, а й на бакалію, що безпосередньо відчувають споживачі.

Основні фактори підняття цінників залишаються стабільними: війна зменшує виробництво, скорочується поголів’я худоби та птиці, що впливає на ціни на м’ясо та яйця.

Логістика ускладнюється через збільшення вартості транспортування та додаткові ризики. Перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори.

А економічні фактори, такі як інфляція та коливання курсу долара, впливають на вартість імпортних товарів та складових виробництва.

