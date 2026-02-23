Робота для пенсіонерів у Харкові є в різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює пропозиції з помірним навантаженням та зрозумілим графіком, що дозволяє поєднувати зайнятість із відпочинком, повідомляє Politeka.

Оголошення розміщені на порталі work.ua. Більшість варіантів орієнтована на людей старшого віку, які шукають додатковий дохід без інтенсивної фізичної праці. Умови передбачають офіційне оформлення та своєчасну виплату коштів.

Східний регіональний центр страхового фонду документації відкрив позицію водія зі стажем від п’яти років. Оплата становить 10 тисяч гривень. Серед обов’язків — керування службовим автомобілем CHERY ELARA, перевезення співробітників і документів у межах міста та короткі відрядження областю.

Ще одну вакансію пропонує кондитерське підприємство «Полюс ЛТД». Компанія шукає вантажника на п’ятиденний розклад із 8:00 до 17:00. Заробіток — 18 500 гривень. Працівник займатиметься комплектуванням і переміщенням продукції, попередній досвід не обов’язковий.

Також робота для пенсіонерів у Харкові представлена у виробничій сфері. ФОП Михайлюк М.В. запрошує слюсаря-механоскладальника з оплатою від 20 до 25 тисяч гривень. Вимоги включають базові технічні навички та уважність до креслень.

Експерти зазначають, що такі пропозиції дають змогу людям пенсійного віку зберігати економічну активність і підтримувати професійний досвід.

У місті очікують, що кількість подібних пропозицій надалі зростатиме з огляду на попит серед старшого покоління.

Місцеві роботодавці наголошують, що відкриті до співпраці з досвідченими кандидатами та готові враховувати їхні побажання щодо умов зайнятості.

