Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві створює не лише можливість отримати життєво необхідну підтримку, а й простір для соціальної інтеграції.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві тепер доступна через новий центр ГО «ВПО Україна», який розпочав роботу в столиці, повідомляє Politeka.

Осередок надає комплексну підтримку людям, що опинилися у складних життєвих обставинах, а також літнім громадянам. Програма включає медичні послуги, юридичні консультації, заняття з англійської мови та організовану дитячу кімнату. Родини отримують необхідні речі, а діти — увагу й подарунки.

Центр працює за адресою вул. Тютюника, 5, Київ. Зв’язатися можна за телефоном 075 105 77 88 або через Telegram-канал організації.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві не лише покриває базові потреби, а й створює можливості для соціальної інтеграції, розвитку та психологічного комфорту.

Організатори підкреслюють: ефективність роботи забезпечується завдяки спільним зусиллям волонтерів, спеціалістів та всіх учасників ініціативи, що дозволяє системно підтримувати мешканців столиці.

У Київській області переселенці також мають можливість отримати безкоштовне житло.

Для пошуку доступна підтримка державних контакт-центрів, які надають актуальну інформацію та допомагають правильно оформити всі необхідні документи.

Окрім офіційних ресурсів, переселенці можуть скористатися онлайн-платформами. Зокрема, сайт «Допомагай», створений волонтерами, дозволяє знайти тимчасове помешкання у безпечних містах України та за кордоном. Фільтри допомагають обирати житло за місцем, типом та тривалістю проживання.

Кожне оголошення проходить ручну перевірку для гарантії безпеки та надійності. За додатковими питаннями можна звертатися на гарячу лінію 0 (800) 332‑238.

