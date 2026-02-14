Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набрало чинності у Гощанській громаді, повідомляє Politeka.
Інформацію про це надає місцева селищна рада.
Нові розцінки стосуються водопостачання і обґрунтовані зношеністю мереж та збільшенням витрат на електроенергію, паливо й матеріали для ремонтів.
КП «Агентство розвитку Гощі-Тучин» обслуговує 14 населених пунктів, понад 18 км водопровідних мереж і 17 свердловин. Підприємство підтримують у роботі лише 8 працівників, через що оновлення інфраструктури без додаткових коштів є неможливим.
Рішенням виконкому №118 від 15 грудня 2025 року тариф встановлено на рівні 61,03 грн за кубометр. Це економічно обґрунтована ставка, яка не переглядалася з 2018 року, хоча витрати на електроенергію та матеріали зросли суттєво.
Селищна рада зазначила, що частина мешканців не сплачує за воду, що призводить до нестачі коштів і впливає на стан мереж. Щоб підтримати населення, планується програма компенсації, яка дозволить покривати близько 40% вартості тарифу. Таким чином фактична вартість для жителів становитиме приблизно 37 грн за кубометр і запрацює з березня після затвердження на черговому засіданні виконкому.
За умови стабільної оплати послуг підприємство розпочне роботи з покращення якості води — встановлення станцій знезалізнення та поступове оновлення трубопроводів. Для порівняння, у сусідніх громадах тарифи на воду вже сягають близько 40 грн і більше.
Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області — вимушений крок, необхідний для відновлення системи водопостачання та забезпечення стабільної роботи інфраструктури. Мешканцям радять сплачувати рахунки вчасно та стежити за інформацією від селищної ради щодо програми компенсації.
