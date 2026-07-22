Дефіцит продуктів в Житомирській області може стати однією з тем для обговорення найближчими місяцями, адже світовий ринок томатів зіткнувся зі скороченням пропозиції через несприятливі погодні умови у провідних країнах-виробниках, повідомляє Politeka.net.

Аналітики зазначають, що сезон виявився складним для аграрного сектору. Посуха, тривалі зливи та різкі температурні коливання в різних частинах світу негативно позначилися на формуванні врожаю, через що очікуються менші обсяги поставок овочів.

Експерти пояснюють, що такі зміни вже впливають на міжнародний ринок. Скорочення виробництва у великих країнах-експортерах поступово позначається на цінах, адже покупці змушені конкурувати за менші обсяги продукції.

В Україні ситуація виглядає більш стабільною, хоча окремі регіони також зіткнулися з погодними труднощами. Попри це, виробники розраховують отримати врожай, близький до минулорічного рівня. Водночас глобальні тенденції можуть відобразитися на вартості овочів у магазинах.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів в Житомирській області наразі не означає відсутності томатів на полицях. Проте через дорожчу логістику, меншу пропозицію та загальну ситуацію на міжнародному ринку ціни можуть поступово зрости.

Економісти додають, що подальший розвиток подій залежатиме від погодних умов, обсягів нового збору та стабільності міжнародних поставок. Якщо кліматичні ризики збережуться, виробникам і продавцям доведеться адаптуватися до нових ринкових умов.

Покупцям рекомендують стежити за сезонними пропозиціями та порівнювати ціни у різних торговельних мережах, адже це допоможе зменшити повсякденні витрати.

Джерело: agroter

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