Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що перша українська керована авіабомба вже виходить у лінію на озброєння, і пояснив, чому це важливо, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, це комплекти із системою наведення, які перетворюють звичайні авіабомби на високоточні планерні боєприпаси великої дальності, систему розробляли півтора роки, а ціна «Вирівнювача» – утричі нижча за американський JDAM. За його словами, нам потрібні КАБи, щоб знищувати, наприклад, у Покровську скупчення сил у руїнах забудов, у підвалах.

«Щоби знищувати позиції противника, подекуди недостатньо дронів, недостатньо навіть артилерії. Потрібно щось важче, щось більше і щось швидше. Йдеться якраз про КАБи, які здатні виконувати ці завдання, які здатні бити по добре укріплених командних пунктах противника, по пунктах, де вони ховають підрозділи БпЛА, озброєння, концентрують особовий склад, виводити з ладу логістику. Це дуже важливо з точки зору сповільнення наступальних ресурсів ворога», – пояснює Олександр Мусієнко.

Однак, звичайно, додає експерт, окрім постачання КАБів, потрібні також додаткові борти авіації, тому що це постійна бойова робота у досить складних умовах, адже треба розуміти, що ворог все ж таки намагається перешкоджати таким ударам.

«Тому дуже важливо, що ми отримали новини саме про авіабомбу. Скажу ще з точки зору ціни, оскільки розробники заговорили про те, що вона втричі дешевша за американський аналог. Зокрема, вона дешевша і за ракетне озброєння. Звичайно, ракети летять на більшу відстань, але з точки зору переривання логістики ворога, знищення його позиції вздовж фронту це важлива новина», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман заявив, що москвичі найбільше хочуть воювати і найбільше бояться прильотів.

Також Politeka писала про те, що Гай-Нижник пояснив, як добитися від США реальної допомоги у війні.