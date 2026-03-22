Мешканці регіону відчувають, що подорожчання продуктів у Полтавській області відбувається помітно та впливає на щоденні витрати.

Подорожчання продуктів у Полтавській області стало результатом кількох факторів, які безпосередньо вплинули на вартість основних товарів харчування, повідомляє Politeka.

Найбільше подорожчання продуктів у Полтавській області торкнулося таких сегментів, як риба, молочна продукція та фрукти.

Наприклад, за даними з офіційного сайту Мінфіну, короп живий, який у лютому 2026 року в середньому коштував 209,87 грн за кілограм, у березні піднявся до 222,05 грн.

А по окремих магазинах цінники підвищились навіть до 245,10 грн за кілограм. Така різниця пояснюється коливаннями попиту та пропозиції, а також складністю логістики і вартості доставки.

Молочні продукти також потрапили під вплив факторів подорожчання у Полтавській області. Масло Селянське 72,5% вагою 200 грамів у середньому піднялося до 116,90 грн.

У лютому його середня вартість становила 110,55 грн. Поточні ціни у магазинах коливаються від 107 грн до 122 грн, що відображає нерівномірність цінової політики та вплив зовнішніх чинників, таких як енергетика і виробничі витрати.

Серед фруктів найбільш відчутне зростання спостерігається на яблуках сорту Айдаред. Якщо у лютому середня ціна за кілограм складала 53,46 грн, то в березні вона піднялася до 55,80 грн.

Незначне, на перший погляд, підвищення для споживачів може впливати на щомісячний бюджет сім’ї, особливо коли йдеться про регулярні покупки фруктів.

Основні причини підняття цінників експерти пояснюють поєднанням військових дій, скороченням виробництва та логістичними труднощами.

А бойові дії значно скорочують поголів’я худоби та птиці, що відразу впливає на ціни на м’ясо та яйця. Крім того, підвищується вартість транспортування та зростають ризики логістичних маршрутів.

Останні новини України:

