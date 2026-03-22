Жители региона чувствуют, что подорожание продуктов в Полтавской области происходит заметно и влияет на ежедневные расходы.

Подорожание продуктов в Полтавской области явилось результатом нескольких факторов, которые напрямую повлияли на стоимость основных товаров питания, сообщает Politeka.

Наибольшее подорожание продуктов в Полтавской области затронуло такие сегменты, как рыба, молочная продукция и фрукты.

К примеру, по данным с официального сайта Минфина, карп живой, который в феврале 2026 года в среднем стоил 209,87 грн за килограмм, в марте поднялся до 222,05 грн.

По отдельным же магазинам ценники повысились даже до 245,10 грн за килограмм. Такое различие объясняется колебаниями спроса и предложения, а также сложностью логистики и стоимости доставки.

Молочные продукты также подверглись факторам подорожания в Полтавской области. Масло Крестьянское 72,5% весом 200 г в среднем поднялось до 116,90 грн.

В феврале его средняя стоимость составила 110,55 грн. Текущие цены в магазинах колеблются от 107 до 122 грн, что отражает неравномерность ценовой политики и влияние внешних факторов, таких как энергетика и производственные затраты.

Среди фруктов наиболее ощутимый рост наблюдается на яблоках сорта Айдаред. Если в феврале средняя цена за килограмм составляла 53,46 грн., то в марте она поднялась до 55,80 грн.

Незначительное, на первый взгляд, повышение потребителей может влиять на ежемесячный бюджет семьи, особенно когда речь идет о регулярных покупках фруктов.

Основные причины поднятия ценников эксперты объясняют сочетанием военных действий, сокращением производства и логистическими трудностями.

Боевые действия значительно сокращают поголовье скота и птицы, что сразу влияет на цены на мясо и яйца. Кроме того, повышается стоимость транспортировки и возрастают риски логистических маршрутов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно для получения этой поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: какие документы нужны для оформления выплат.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: кому доступно убежище.