Подорожчання проїзду в Полтавській області стало відчутним для мешканців населених пунктів, які щодня користуються приміським транспортом.

Подорожчання проїзду в Полтавській області торкнулося низки приміських напрямків у громаді, де вартість поїздок зросла і подекуди досягла 45 гривень, повідомляє Politeka.

Найбільше зростання пасажири помітили на маршруті «Полтава-Жуки», який обслуговує перевізник Михайло Шупик. Там тариф підняли на 5 гривень, і тепер поїздка коштує 45 гривень.

Для багатьох жителів приміських сіл подорожчання проїзду в Полтавській області означає суттєві витрати, адже щоденна дорога до міста і назад може обходитися майже у 100 гривень.

Підвищення тарифів відбулося і на інших напрямках. Зокрема, на 5 гривень виросла вартість поїздки до Плоского, де працює перевізник Ігор Галушко, а також до Стовбиної Долини, де перевезення здійснює Людмила Галушко.

Така ж ситуація на маршрутах до Супрунівки, Божківського, Рунівщини, Малого Тростянця та Біологічного. У випадку із селом Судіївка підвищення становить від 3 до 5 гривень залежно від зупинки.

Саме через такі зміни подорожчання проїзду в Полтавській області викликало активне обговорення серед мешканців громади.

Водночас на деяких напрямках тарифи поки що залишаються без змін. Йдеться про маршрути до Вакулинців, де вартість поїздки становить 15 гривень і перевезення здійснює перевізник Віктор Грінченко.

Також не змінилися ціни на напрямках до Шостаків, Макухівки, Нижніх Млинів, а також до Диканьки та Водяної Балки. Через це частина пасажирів ставить під сумнів аргументи про однакові економічні причини підвищення вартості перевезень.

Місцеві старости пояснюють зростання тарифів підвищенням вартості пального та складною економічною ситуацією для перевізників.

Джерело

Останні новини України:

