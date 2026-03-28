Подорожание проезда в Полтавской области коснулось ряда пригородных направлений в общине, где стоимость поездок выросла и кое-где достигла 45 гривен, сообщает Politeka.

Наибольший рост пассажиры заметили на маршруте «Полтава-Жуки», обслуживаемом перевозчиком Михаилом Шупиком. Там тариф подняли на 5 гривен и теперь поездка стоит 45 гривен.

Для многих жителей пригородных сел подорожание проезда в Полтавской области означает существенные расходы, ведь ежедневная дорога в город и обратно может обходиться почти в 100 гривен.

Повышение тарифов произошло и по другим направлениям. В частности, на 5 гривен выросла стоимость поездки в Плоский, где работает перевозчик Игорь Галушко, а также в Столбиную Долину, где перевозку осуществляет Людмила Галушко.

Такая же ситуация на маршрутах до Супруновки, Божковского, Руновщины, Малого Тростянца и Биологического. В случае с селом Судиевка повышение составляет от 3 до 5 гривен в зависимости от остановки.

Именно из-за таких изменений подорожание проезда в Полтавской области вызвало активное обсуждение жителей общины.

В то же время на некоторых направлениях тарифы пока остаются без изменений. Речь идет о маршрутах в Вакулинцы, где стоимость поездки составляет 15 гривен и перевозки осуществляет перевозчик Виктор Гринченко.

Также не изменились цены на направлениях в Шостак, Макуховку, Нижние Мельницы, а также в Диканьку и Водяную Балку. Поэтому часть пассажиров ставит под сомнение аргументы о одинаковых экономических причинах повышения стоимости перевозок.

Местные старосты объясняют рост тарифов повышением стоимости горючего и сложной экономической ситуацией для перевозчиков.

