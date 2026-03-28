Подорожчання проїзду в Івано-Франківську тимчасово запровадили у громадському транспорті міської громади з середини березня.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківську діятиме до 15 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.

Про це проінформував заступник міського голови Михайло Смушак на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, рішення про подорожчання проїзду в Івано-Франківську має тимчасовий характер і надалі тариф можуть переглянути залежно від ситуації на ринку пального та енергоносіїв.

Посадовець пояснив, що головною причиною зміни тарифів стало суттєве зростання витрат на паливо та електроенергію.

Останній раз вартість квитка у місті переглядали ще у липні 2024 року. Тоді ціна пального становила близько 45 гривень 50 копійок за літр, а електроенергія коштувала приблизно 11 гривень за кіловат.

Саме через таке зростання витрат і виникла необхідність у рішенні про подорожчання проїзду в Івано-Франківську.

У міській владі зазначають, що зміни запроваджують для того, щоб зберегти роботу громадського транспорту та уникнути зупинки маршрутів.

Підвищення тарифів дозволить перевізникам покривати витрати на паливо, електроенергію та обслуговування транспорту.

Відповідно до нових правил, у комунальному транспорті Івано-Франківська діятимуть такі тарифи. Оплата карткою «Галка» становитиме 15 гривень.

Для студентів, які користуються студентською карткою «Галка», квиток коштуватиме 10 гривень. При безконтактній оплаті або розрахунку банківською карткою доведеться заплатити 18 гривень.

Якщо ж пасажир сплачуватиме готівкою безпосередньо водієві, ціна становитиме 20 гривень. Водночас безкоштовна пересадка протягом 30 хвилин залишатиметься доступною для тих, хто користується транспортною карткою.

Окремо визначили тариф і для приватного міського транспорту. Там вартість поїздки становитиме 20 гривень.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області: що треба зробити для отримання.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де можна отримувати 38 тисяч гривень зарплатні.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Львівській області: які зміни впроваджуються.