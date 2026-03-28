Подорожание проезда в Ивано-Франковске временно введено в общественном транспорте городской общины с середины марта.

Подорожание проезда в Ивано-Франковске предварительно будет действовать до 15 апреля 2026 года, сообщает Politeka.

Об этом сообщил заместитель городского головы Михаил Смушак на своей странице в Facebook.

По его словам, решение о подорожании проезда в Ивано-Франковске носит временный характер и в дальнейшем тариф могут пересмотреть в зависимости от ситуации на рынке горючего и энергоносителей.

Чиновник объяснил, что главной причиной изменения тарифов стал существенный рост расходов на топливо и электроэнергию.

Последний раз стоимость билета в городе пересматривалась еще в июле 2024 года. Тогда цена горючего составляла около 45 гривен 50 копеек за литр, а электроэнергия стоила около 11 гривен за киловатт.

Именно из-за роста расходов и возникла необходимость в решении о подорожании проезда в Ивано-Франковске.

В городских властях отмечают, что изменения вводятся для того, чтобы сохранить работу общественного транспорта и избежать остановки маршрутов.

Повышение тарифов позволит перевозчикам возмещать расходы на топливо, электроэнергию и обслуживание транспорта.

Согласно новым правилам, в коммунальном транспорте Ивано-Франковска будут действовать следующие тарифы. Оплата картой «Галка» составит 15 гривен.

Для студентов, пользующихся студенческой картой «Галка», билет обойдется в 10 гривен. При бесконтактной оплате или расчете банковской картой придется заплатить 18 гривен.

Если же пассажир будет платить наличными непосредственно водителю, цена составит 20 гривен. В то же время бесплатная пересадка в течение 30 минут будет оставаться доступной для тех, кто пользуется транспортной картой.

Отдельно определили тариф и для частного городского транспорта. Там стоимость поездки составит 20 гривен.

