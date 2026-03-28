Своєчасне оформлення документів гарантує, що доплати для пенсіонерів у Київській області надходитимуть без затримок і допомагатимуть покривати витрати на догляд та повсякденне життя

Доплати для пенсіонерів у Київській області почали нараховуватися відповідно до змін, передбачених законом «Про Держбюджет-2026», повідомляє Politeka.

Розмір надбавки для людей похилого віку, які потребують сторонньої допомоги, збільшено до 1038 грн. Таке підвищення стало можливим завдяки зростанню прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян до 2595 грн. Порівняно з минулим роком підтримка зросла на 93,6 грн, що дозволяє частково покривати витрати на повсякденне життя та догляд.

Право на отримання доплати мають пенсіонери віком понад 80 років, які потребують регулярного медичного нагляду і не мають працездатних родичів для підтримки. Також надбавку можуть отримати ті, хто не отримує пенсію за інвалідністю та інші соціальні виплати.

Надання допомоги здійснюється тільки після проходження лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Громадянам необхідно звернутися до медичного закладу, отримати висновок ЛКК та подати заяву до Пенсійного фонду разом із пакетом документів.

Серед необхідних документів — паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок про потребу в догляді та підтвердження відсутності інших виплат за інвалідністю. Після перевірки інформації Пенсійний фонд призначає відповідну суму надбавки.

Фахівці радять заздалегідь готувати документи та уточнювати графік роботи ЛКК, щоб прискорити процес отримання виплати. Це особливо важливо для людей, які живуть на самоті і не мають можливості отримувати допомогу від родичів.

Своєчасне оформлення документів гарантує, що доплати для пенсіонерів у Київській області надходитимуть без затримок і допомагатимуть покривати витрати на догляд та повсякденне життя

Джерело

Останні новини України:

