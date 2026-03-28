Грошова допомога для ВПО у Київській області надається переселенцям у межах державної програми підтримки та розрахована на перші місяці після переїзду.

Інформацію про порядок нарахування оприлюднила Національна соціальна сервісна служба. За даними відомства, фінансова підтримка спрямована на адаптацію людей, які вимушено залишили свої домівки.

Нові внутрішньо переміщені особи, що вперше отримали відповідний статус, можуть отримувати кошти протягом шести місяців. Щомісячна сума становить 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для дітей або людей з інвалідністю.

Оформити виплату можна кількома способами: через застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг або у відділенні Пенсійного фонду. Для подання необхідні довідка переселенця та відповідна заява.

Після завершення базового періоду підтримку можуть продовжити для окремих категорій. Йдеться про пенсіонерів, людей з інвалідністю, дітей-сиріт та інші соціально вразливі групи. Також допомога передбачена родинам, де середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 9444 гривні.

Окремо передбачені виплати для працевлаштованих переселенців. У такому випадку можливе щомісячне нарахування 2000 гривень для працюючих дорослих та 3000 гривень для людей з інвалідністю. Ці кошти частково покривають витрати на житло та повсякденні потреби.

Уряд наголошує на важливості економічної активності громадян, які переїхали до регіону. Саме тому грошова допомога для ВПО у Київській області залишається одним із ключових інструментів підтримки під час адаптації на новому місці.

Фахівці радять переселенцям стежити за оновленнями програм, перевіряти власні дані та повідомляти Пенсійний фонд про зміни доходів або складу родини. Також варто уточнювати умови додаткових виплат у разі працевлаштування чи відкриття підприємницької діяльності.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Київській області: про які саме зміни оголошено.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто саме має право на підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали доступні пропозиції.