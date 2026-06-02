Відповідно до умов грошової допомоги для ВПО і не тільки в Одеській області, перевагу під час відбору кандидатів надаватимуть залежно від вимог.

ВПО та інші вразливі категорії українців можуть отримати грошову допомогу в Одеській області в межах міжнародної грантової програми, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу реалізує міжнародна організація Helvetas Swiss Intercooperation. Програма спрямована на підтримку українців, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, втратили джерела доходу або зазнали збитків у підприємницькій діяльності.

Учасниками програми можуть стати фізичні особи-підприємці, самозайняті громадяни та особи, які ведуть незалежну професійну діяльність. Особливу увагу організатори приділяють заявникам, які через повномасштабне вторгнення були змушені переїхати до безпечніших регіонів України або відновлюють діяльність після пошкодження чи втрати бізнесу.

Відповідно до умов проєкту, перевагу під час відбору кандидатів надаватимуть громадянам, які належать до соціально вразливих категорій населення. Крім того, пріоритетне право на отримання грантових коштів матимуть:

Отримали статус внутрішнього переселенця;

Ставши ВПО, повернулись на колишню адресу проживання;

Мають статус ветерана;

Є особою з інвалідністю;

Мають на утриманні особу з інвалідністю;

Є членом родини загиблого військовослужбовця;

Самотні батько чи матір;

Багатодітні матері та батьки;

пенсіонери, віком більш ніж 60 років.

Також додаткові можливості для участі передбачені для жінок і молоді, які планують започаткувати або розширити власну справу.

Розмір грошової допомоги в Одеській області визначатиметься індивідуально залежно від потреб заявника та представленого бізнес-плану. Максимальна сума гранту становить до 3126 доларів США, що еквівалентно приблизно 139 тисячам гривень.

Водночас організатори нагадують, що грантові кошти підлягають оподаткуванню. Із суми можуть бути утримані 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Після вирахування обов’язкових платежів фактичний обсяг фінансової підтримки може становити близько 107 тисяч гривень.

Умовами програми передбачено, що грант може бути оформлений лише на одного члена родини. Отримані кошти дозволяється використовувати на придбання обладнання для ведення бізнесу, закупівлю необхідних витратних матеріалів, а також оплату послуг, пов’язаних із розвитком або відновленням підприємницької діяльності.

Для участі у програмі необхідно заповнити спеціальну анкету та надати документи, які підтверджують відповідність встановленим вимогам. Подати заявку можна до 12 червня включно. Потенційним учасникам рекомендують не відкладати реєстрацію та заздалегідь підготувати весь пакет необхідних документів.

Джерело: ГУРТ.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: яку інформацію було надано.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: хто може отримати 1000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Шанс для пенсіонерів в Одесі: яка гуманітарна допомога доступна літнім українцям і не тільки.