Подорожчання проїзду у Львові стало однією з найпомітніших змін у сфері громадського транспорту серед великих українських міст, повідомляє Politeka.

Нові тарифи почали діяти з 16 травня, а причиною перегляду вартості називають збільшення витрат на перевезення пасажирів та зростання цін на пальне.

Після оновлення розцінок львів’яни та гості міста сплачують різну суму залежно від способу розрахунку. Найдорожчим залишається квиток при оплаті готівкою — 30 гривень за поїздку.

Для тих, хто користується банківською карткою, вартість становить 26 гривень. Водночас власники транспортної картки «ЛеоКарт» або користувачі мобільного застосунку можуть скористатися нижчим тарифом — 23 гривні.

Окремі умови передбачені для студентів. За наявності пільгової картки ціна однієї поїздки становить 11,5 гривні, що дозволяє суттєво зменшити витрати на щоденні пересування містом.

Фахівці зазначають, що подорожчання проїзду у Львові відбулося на тлі загальноукраїнської тенденції перегляду тарифів. У багатьох населених пунктах перевізники та органи місцевого самоврядування переглядають фінансові показники через збільшення експлуатаційних витрат і вартості енергоресурсів.

На цьому тлі Київ поки зберігає один із найнижчих тарифів серед найбільших міст країни. Наразі поїздка у метро, автобусах, трамваях та тролейбусах столиці коштує 8 гривень, а при використанні транспортної картки сума може бути ще меншою.

У міській владі Львова наголошують, що оновлені розцінки мають допомогти підтримувати стабільну роботу транспортної системи та забезпечувати належний рівень обслуговування пасажирів.

Джерело: fakty

