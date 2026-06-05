Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що відкритий лист Зеленського путіну – це проба пера, перевірка, наскільки росія готова до переговорів на цьому етапі війни, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Наразі, констатує експерт, ми бачимо ескалацію з обох боків, і Україна завдає масованих ударів по росії, наші дрони відкрили Петербурзький економічний форум, ми нарощуємо свої можливості, спільно із партнерами завдаємо збитків російській економіці та оборонці. І цим листом, підкреслює він, Зеленський каже путіну, що вибір за ним, що можна почати мирні переговори.

«Плюс у чому фішка цього листа? Це відхід від духу Анкоріджа. Немає ніякого Анкоріджа, давайте говорити зараз напряму, поки Трамп займається Іраном. Ми не боїмося, ми готові, і у нас сильна позиція. Але передумовою є припинення вогню. Тобто Україна ставить чітку і зрозумілу вимогу – припиняємо вогонь, припиняємо обстріли, росія припиняє терор проти цивільного населення, не б'є по наших містах, по житлових будинках, по продуктових складах, по логістичних терміналах пошти, по промислових підприємствах тощо. Зупиняються ці удари, зупиняються обстріли і штурми на фронті, тоді починаємо про щось говорити», – пояснює Олександр Мусієнко.

путін же, розповідає експерт, опосередковано уже відповів, спілкуючись із журналістами ввечері 4 червня, ймовірно, ще і не прочитавши лист Зеленського, і, за його словами, бойові дії не є завадою для перемовин, тобто росія ніяк не змінює свою позицію.

«На цьому етапі яка може бути відповідь? Я думаю, що відповідь буде негативна, тому що літній період росія буде намагатися використовувати для ескалації. Ми зараз усе ж таки перебуваємо на етапі ескалації і будемо перебувати ще на ньому 4-5 місяців. Це такий літньо-осінній період. Зараз немає просто вікна можливостей для перемовин», – підсумовує Олександр Мусієнко.

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