У Харківській області 22 березня діятимуть тимчасові графіки відключення світла, пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Як зазначається у повідомленні «Харківобленерго», на яке посилаються місцеві громади, обмеження запроваджені заздалегідь у межах підготовлених графіків.

Графіки відключення світла у Харківській області на 22 березня на неділю сформовані з урахуванням ремонтних робіт і технічного обслуговування електромереж. Мешканцям області рекомендують завчасно ознайомитися зі списками населених пунктів і адрес, де діятимуть обмеження, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням.

22.03.2026 року будуть вимикати світло через плановий ремонт. Обмеження вводяться в місті Люботин з 09:00 до 17:10 години за такими адресами цього населеного пункту:

Захисників України — 33/2, 47;

Військовий пров. — 3А.

У селищі Зачепилівка у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах тимчасово буде відсутнє електропостачання з 8 до 17 години. Вимикатимуть будинки, що знаходяться на таких вулицях села:

Центральна — 61;

Незалежності пров. — 7, 7 кв.26;

Спортивний пров. — г-ж3

Крім цього, з 8 до 17 години через планові роботи знеструмлять село Леб'яже. Проте варто розуміти, що обмеження стосуються тільки будинків, які розташовані на наступних вулицях:

Слобожанська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44;

Центральна — 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113.

