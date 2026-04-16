Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області надходитимуть вчасно і допомагають покривати витрати на базові потреби.

У Чернігівській області вже почали нараховувати доплати для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Виплати передбачені законом і забезпечують щомісячну фінансову підтримку різних категорій літніх громадян.

Учасники бойових дій отримують додатково 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних та фіксовану суму 40 гривень. Якщо пенсія разом із надбавками не досягає мінімального рівня, держава компенсує різницю через адресну допомогу.

Щомісячні виплати для вікових груп виглядають так: 70–74 роки — 300 грн, 75–79 — 456 грн, від 80 років — 570 гривень. Надбавки нараховуються автоматично тим, чиї пенсії не перевищують 10 340,35 гривень.

Особливу увагу приділяють людям старше 80 років, які живуть самостійно і потребують сторонньої допомоги. Для них передбачена підтримка близько 1 038 гривень щомісяця. Щоб оформити виплату, необхідно надати медичний висновок про стан здоров’я та подати заяву до Пенсійного фонду.

Після перевірки документів рішення про нарахування коштів ухвалюється у встановленому порядку.

Фахівці радять звертатися до місцевих відділень Пенсійного фонду для уточнення деталей та контролю за нарахуванням, щоб отримати підтримку без затримок. Також рекомендується слідкувати за оновленнями на порталі фонду, щоб не пропустити зміни у розмірах виплат і скористатися надбавками вчасно.

Своєчасне оформлення документів забезпечує стабільну фінансову підтримку і дає літнім людям змогу планувати витрати без додаткового стресу.

