У деяких населених пунктах Одеської області 22 та 23 березня 2026 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла.

Енергетики оголосили про локальні графіки відключення світла в Одеській області на 22 та 23 березня 2026 року, повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах, пише Politeka.

За даними ДТЕК, протягом двох днів графіки відключення світла застосовуватимуть у межах Роздільнянської міської територіальної громади в Одеській області. У неділю, 22 березня, знеструмлення там відбудуться орієнтовно з 8:00 до 19:00 частково в населених пунктах Бецилове, Єреміївка, Желепове, Поташенкове, Шеметове.

У понеділок, 23 числа, як повідомляє Politeka, обмеження електропостачання діятимуть із 8 до 19 години в селі Покровка для будинків за такими адресами:

вул. Енергетична;

вул. Миру, 1, 3, 6-9, 11, 12, 14, 15, 17-19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33-37, 39-41, 43, 45, 46, 50-55, 57, 59, 60, 63-68, 70-84, 86, 88-91, 93-95, 98-109, 112, 114-118, 120-132, 134, 136-144, 146, 147, 151-153, 156-159, 162-164, 167, 169-171, 175-178;

Молодіжна, 1-12, 14-25;

Набережна, 1, 3-8, 10, 11, 13-17, 19-22;

Степова, 6-9, 11, 13-16;

Шаманська, 1, 2, 6, 7, 8А, 9-12, 14-17, 19-24;

пров. Перемоги, 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28-30;

пров. Сонячний, 1, 3, 4, 6-11.

Крім того, 23 березня графіки відключення світла в Одеській області також торкнуться таких населених пунктів:

Соше Острівське – з 8:00 до 19:00;

Нові Білярі – з 8:00 до 17:00;

Південне (вул. Заводська, 3-1/2) – з 9:00 до 18:00.

Нагадаємо, Politeka писала про нове підвищення тарифів на комунальні послуги.

Також Politeka повідомляла про подорожчання продуктів: на що різко переписали ціни.

Крім того, Politeka розповідала про завершення опалювального сезону 2026 року: коли мешканці залишаться без тепла.