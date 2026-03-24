Графіки відключення світла у Харківській області на 25 березня сформовані з урахуванням планових та профілактичних ремонтних робіт.

Графіки відключення світла вводяться у частині Харківської області через профілактичні роботи, що триватимуть 25 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Люботинська міська територіальна громада.

Графіки відключення світла у Харківській області на 25 березня сформовані з урахуванням планових та профілактичних ремонтних робіт. Мешканцям області рекомендують завчасно ознайомитися зі списками населених пунктів і адрес.

З 9 до 17 години вимкнуть електрику в селі Ударне. Обмеження охоплять будинки, що знаходяться на таких вулицях:

Дружби — №1, 1А, 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 91

Ударна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68/1, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77А, 78, 78А, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92

Шкільна — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81А, 83, 85, 87, 91

Також з 9 до 17 години електрика зникне в селі Манченки, проте знеструмлення триватиме лише за такою адресою:

Руслана Шимона — №80.

25.03.2026 року будуть вимикати світло через плановий ремонт. Обмеження вводяться в місті Люботин з 09:00 до 17:10 години за такими адресами цього населеного пункту:

Івана Сірка — №2/33, 3, 5–6, 8–16, 18–27, 29, 31, 33, 35, 37/18, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 55, 57

пров. Івана Сірка — №1–10, 12, 14, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4А

Збройних сил України — №1–5, 6, 7–9, 10–24, 26–34, 34/57, 35/34, 36А–48, 51–58/2, 60–71, 73, 75, 77, 79, 81

в-д Збройних сил України — №2А, 3–4, 6

Каманіна — №1–33, 38–57, 59, 61–63, 65, 67, 67Б, 75, 77, 79, 81

Каманіна — №3–6

Олександра Довженка — №1–9, 9А, 10–37, 41, 43, 45, 47/1, 49

Олександра Довженка — №5

Левка Мацієвича — №1–105

Партизанська — №14/9, 16–67

Ударна — №2, 5–7, 12, 15–17, 30

Будянська — №2–66, 76, 78

пров. Будянський — №1/4, 3–4, 6–8, 10, 12–15, 17, 17А, 19

Василя Данилевського — №1–23

пров. Василя Данилевського — №1–7, 2А

Веселкова — №2–66А

Водянська — №10–84

в-д Водянський — №3–5

Вільхова — №3–6

в-д Вільшанський — №4

Врожайна — №5, 28, 32, 70

Гната Хоткевича — №2–47

Деповська — №223, 225

Залізнична будка 4 км — №455

Захисників України — №42А

Камишевата — №11–58

Колодяжна — №1–29, 37, 86/21А

Коротичанська — №1/1–7

в-д Київський — №1/9, 2/11, 3–5, 7–8

Національної гвардії України — №3–4, 16, 18

Нове Життя — №28/1–48

пров. Нове Життя — №3, 4, 6, 8

