Графіки відключення світла у Чернігові триватимуть 26 березня за десятками адрес, у зв'язку з проведенням планових робіт, пише Politeka.net.

Про це попередили в компанії «Чернігівобленерго».

Графіки відключення світла у Чернігові на 26 березня торкнуться лише окремих вулиць міста. Тимчасові обмеження потрібні для проведення технічного обслуговування та ремонтних робіт на мережах, що забезпечить їхню стабільну та безперебійну роботу у подальшому.

З 09:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику. У цей час проводитимуть планові профілактичні роботи, тому електрика зникне за адресами:

1-й Кривоноса — 5, 7, 8, 8А

Андрія Мовчана — 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 47а, 51а, 52А, 5/9, 59А, 61а

Барановича — 5, 7, 11, 13, 19, 1а, 1б, 20, 22, 23, 9а

Вишнева — 1-10, 18, 7а

Гарамів — 10, 12, 14-19, 21, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а

Ґельсінської спілки — 30-40, 42-66, 68, 34а, 38а, 44А, 47Б

Героїв Крут — 1-7, 9, 10, 14-17, 18а, 22, 22а, 26, 28, 30, 32

Дачне товариство Лелека (09:00–18:00) — 15-17, 21, 26, 27

Дмитра Бортнянського — 2-6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 5а, 11а, 20Б

Довга — 3-27, 29, 31, 33, 35, 37, 8а, 12а, 12б, 14а, 22а, 24а, 24б, 33а, 39а, 39б

Земська — 37, 39, 41, 43, 77а, 79а, 81, 83, 85, 43А

Івана Виговського — 32б, 34, 36а, 39А, 39Б, 40, 76

Інструментальна — 34

Кибальчича — 2, 4, 5А, 6, 6а, 6б

Киїнська — 37

Кирила Розумовського — 79, 81а, 85, 87, 89, 89А

Кочерги — 1-23, 4А

Кривоноса — 4-49, 10А, 29а, 31а, 41а, 41б, 41в, 46а

Кривоноса 2-Й — 1А, 3, 38, 40

Левка Лук'яненка — 53, 57, 59, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 18а

Литовська — 26-60, 28а, 32а, 34а, 40а, 54а, 56а, 58а, 60а

Лісова — 14б, 16-41, 43, 45, 47, 49, 25а

Мачеретівська — 20

Медиків — 2, 4, 6, 8, 10

Миру — 75, 94-108, 96А, 100, 102, 104, 106, 108

Михайла Грушевського — 73-114, 114а, 115-120А, 120, 121-122а, 122, 123-139, 141, 180А, 88а, 90д, 98а, 99а

Набережна — 2, 31, 33, 11111

Національної Гвардії — 23, 25, 27, 29, 31, 33а, 46-49, 51

Ніжинська — 1-18, 1б, 20, 22-27, 29, 17а, 17Б

Ніжинський — 1-11, 13-20, 22, 24, 26, 11/2, 11а

Олександра Кониського — 1-8, 10, 12, 18, 19, 21, 24-26, 28, 32, 32А

Олександра Лазаревського — 3-25, 27, 29-41, 43-47, 49, 51, 53, 6а, 19а, 21а, 27а, 32А, 36а, 36Б, 38/1

Олексія Сенюка — 2-9, 11, 12, 14-21, 22а, 34, 36, 36а, 38, 40, 10а, 13а

Опанаса Шафонського — 1, 4, 6, 8, 10, 12

Освіти — 77, 79, 81, 83, 88

Паркова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 7а, 7б, 7Д, 7/229

Перша Набережна — 21, 41, 45, 45А, 47, 49

Північна — 34а, 34б, 34в, 36а, 36-55, 41а, 45В, 36-55, 46-54, 48а, 52а

Полуботка — 97, 99, 101, 103, 107а, 107б, 107в

Прилуцька — 1а, 3-32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 10а, 18а, 24а

Репіна — 2-17, 42, 4б, 4в, 10а, 12А, 17а

Седнівська — 5, 23, 25/63

Сіверська — 6, 10, 12, 16, 23, 25, 28, 29, 32, 34-36

Сосницька — 41-64, 66, 68, 70, 72, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д

Сосницький — 4-9, 13, 19

Соснова — 57, 59, 82

Тролейбусна — 21

Тролейбусний — 2, 2а, 4, 6, 8

Урожайна — 1-21, 24-26, 28, 29, 31, 33, 34, 36-41, 5а, 27а

Швейцарівка — 2а, 3-5, 7, 9, 11, 11а, 17, 17а

Шевченка — 125, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133, 135, 135а, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151В, 153, 155, 200, 202, 226А

Шевчука — 4

Широка — 16

Широкий — 12-24

Шрага І. — 8а

Яблунева — 1-8, 1А, 2б, 3а, 5А

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: як саме було змінено розцінки.

Також Politeka повідомляла, Завершення опалювального сезону у Чернігівській області: коли похолоднішають батареї у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни тепер будуть діяти.