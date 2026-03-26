Графіки відключення світла у Сумах триватимуть 27 березня через планові ремонтні та профілактичні роботи в межах міста, повідомляє Politeka.net.

Про графіки вимкнень повідомила пресслужба «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумах на 27 березня необхідні для проведення профілактичних робіт та технічного обслуговування електромереж. Мешканцям міста варто знати розклад, щоб бути готовими до вимкнень.

27.03.2026 року з 08:00 до 16:00 години триватимуть додаткові відключення світла, проте вони торкнуться тільки окремих адрес:

Дунайська — № 1, 3, 3А, 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8/2, 9, 10, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 13/1, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 17/2, 18, 19, 20, 20/2, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 25/1, 26, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/2, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49

пров. Дунайський — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 19/1, 21, 23, 25, 501Z

Широка — № 2, 4, 6, 13, 15, 15А

Тиха — № 1

Машинобудівників — № 1

З 09:00 до 16:00 години планові графіки вимкнення електрики охоплять наступні адреси:

Покровська — № 2, 13, 13А, 15

Кузнечна — № 1, 1/22, 2, 4, 6, 6А, 12, 12/1, 12/2, 14, 16, 16/1, 18, 18А

пров. Кузнечний — № 8

Маґістратська — № 10

З 09:00 до 15:00 години додатково знеструмлять частину міста Чернігів. Проте обмеження триватимуть лише за такими адресами:

вул. Максима Сущенка — № 6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51А, 52, 53, 54, 55, 55/57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73.

