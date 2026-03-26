Графики отключения света в Сумах продлятся 27 марта из-за плановых ремонтных и профилактических работ в черте города, сообщает Politeka.net.

О графиках отключений сообщила пресс-служба «Сумиобленерго».

Графики отключения света в городе Сумы на 27 марта необходимы для проведения профилактических работ и технического обслуживания электросетей. Жителям города следует знать расписание, чтобы быть готовыми к отключениям.

27.03.2026 года с 08:00 до 16:00 часов будут продолжаться дополнительные отключения света, однако они коснутся только отдельных адресов:

Дунайская - № 1, 3, 3А, 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8/2, 9, 10, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 13/1, 14, 15, 16/1, 16/1, 1 20, 20/2, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 25/1, 26, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/2, 33, 34, 34/3, 3 40, 41, 43, 45, 47, 49

пров. Дунайский - № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 19/1, 21, 23, 25, 501

Широкий — № 2, 4, 6, 13, 15, 15А

Тишина — № 1

Машиностроителей - № 1

С 09:00 до 16:00 плановые графики отключения электричества охватят следующие адреса:

Покровская - № 2, 13, 13А, 15

Кузнечна — № 1, 1/22, 2, 4, 6, 6А, 12, 12/1, 12/2, 14, 16, 16/1, 18, 18А

пров. Ковальский - № 8

Магистратская - № 10

С 09:00 до 15:00 дополнительно обесточат часть города Чернигов. Однако ограничения будут продолжаться только по следующим адресам:

ул. Максима Сущенко - № 6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 31/3, 3 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51А, 52, 53, 54, 55, 55/57, 59, 66, 7

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие новые цены могут быть установлены.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие ожидаемые расценки.

Как сообщала Politeka, Потеря пенсии для жителей Сумской области: что нужно подать в ПФУ до 1 апреля, чтобы сохранить деньги.