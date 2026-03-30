У Запоріжжі 31 березня в окремих районах міста діятимуть графіки відключення світла, пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт на мережах.

Про це попередили у «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 31 березня запроваджуються через оновлення електромереж і обладнання. Такі заходи спрямовані на оновлення обладнання та підвищення надійності електропостачання, що дозволить знизити ризик аварій у майбутньому. Мешканцям радять ознайомитись з графіком, щоб знати, коли бути готовими до обмежень.

Зокрема, 31 березня 2026 року з 09:00 до 17:00 години електроенергію тимчасово вимикатимуть через проведення планового ремонту електрообладнання. Обмеження торкнуться окремих будинків за визначеними адресами:

Анашкіна — 66

Величара (Сергія Тюленіна) — 39–61

Гарнізонна — 1, 1г, 2–36, 3–15, 19–23, 25, 25а, 27–31

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський) — 34–48, 37–49

Історична — 33А, 35, 35А, 37

Сарматська (Кронштадська) — 1–7, 2–10, 11–15

Шевченка — 174–182

пров. Корабельний — 1–3, 2–6

Крім того, у частині міста заплановані також тривалі відключення через терміновий ремонт електрообладнання — з 09:00 до 17:00. У цей період електропостачання буде відсутнє на окремих вулицях і провулках:

вул. Вишнева: 1

вул. Водяна: 26–28, 29–45, 4–24, 1–27

вул. Героїв 37-го батальйону (Шушенська): 117–133, 139–155, 62–72, 78–96, 69–77, 100

вул. Запорізького Дуба (Ковпака): 12–34, 33–43, 2

вул. Яворницького: 1–3, 6, 10, 5–27, 8а, 8б, 8, 10а–30, 20а

пров. Вовчий (Ржевського): 1–3, 1а

пров. Чуйський: 1–9, 2–6.

