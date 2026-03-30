В Запорожье, 31 марта, в отдельных районах города будут действовать графики отключения света, связанные с проведением плановых ремонтных работ на сетях.

Об этом предупредили в «Запоріжжяобленерго».

Графики отключения света в Запорожье на 31 марта вводятся через обновление электросетей и оборудования. Такие меры направлены на обновление оборудования и повышение надежности электроснабжения, что позволит снизить риск аварий в будущем. Жителям советуют ознакомиться с графиком, чтобы знать, когда быть готовыми к ограничению.

В частности, 31 марта 2026 года с 09:00 до 17:00 часов электроэнергию будут временно выключать из-за проведения планового ремонта электрооборудования. Ограничения коснутся отдельных домов по указанным адресам:

Анашкина — 66

Величара (Сергия Тюленина) — 39–61

Гарнизонна — 1, 1г, 2–36, 3–15, 19–23, 25, 25а, 27–31

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый) — 34–48, 37–49

Исторычна — 33А, 35, 35А, 37

Сарматська (Кронштадська) — 1–7, 2–10, 11–15

Шевченка — 174–182

пров. Корабельный — 1–3, 2–6

Кроме того, в части города запланированы также длительные отключения из-за срочного ремонта электрооборудования - с 09:00 до 17:00. В этот период электроснабжение будет отсутствовать на отдельных улицах и переулках:

ул. Вышнева: 1

ул. Водяна: 26–28, 29–45, 4–24, 1–27

ул. Героив 37-го батальйону (Шушенська): 117–133, 139–155, 62–72, 78–96, 69–77, 100

ул. Запоризького Дуба (Ковпака): 12–34, 33–43, 2

ул. Яворныцького: 1–3, 6, 10, 5–27, 8а, 8б, 8, 10а–30, 20а

пров. Вовчый (Ржевського): 1–3, 1а

пров. Чуйськый: 1–9, 2–6.

