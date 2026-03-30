Додаткові та планові графіки відключення світла у Чернігові на 31 березня торкнуться лише окремих вулиць міста.

Графіки відключення світла у Чернігові будуть діяти через профілактичні та планові роботи, що проводитимуть у місті 31 березня, пише Politeka.net.

Про це попередили в компанії «Чернігівобленерго».

Додаткові та планові графіки відключення світла у Чернігові на 31 березня торкнуться лише окремих вулиць міста. Тимчасові обмеження потрібні для проведення технічного обслуговування та ремонтних робіт на мережах, що забезпечить їхню стабільну та безперебійну роботу.

31.03.2026 року з 08:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику в частині міста. Обмеження стосуються наступних вулиць Чернігова:

Василя Симоненка — 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41

Князя Чорного — 2

Лесі Українки — 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 43б, 44, 44/46, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71

Лисенка — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18

Олександра Довженка — 15, 17, 19, 19а, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Святославська — 8

Сіверянська — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 41

Холодний Яр — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15

З 09:00 до 17:00 години додаткові графіки відключення світла будуть діяти в будинках, що знаходяться за такими адресами:

Барановича — 1а, 1б, 5, 7, 9а, 11, 13, 19, 20, 22, 23

Вишнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10

Ганни Барвінок — 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82

Героїв Крут — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18а, 22, 22а, 26, 28, 30, 32

Глібова — 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Гребінки — 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

Дачне товариство Лелека — 15, 16, 17, 21, 26, 27

Дмитра Бортнянського — 11, 11а, 14, 16, 18

Земська — 77а, 79а, 81, 83, 85

Івана Виговського — 32б, 34, 36а, 39А, 39Б, 40, 76

Киїнська — 37

Кочерги — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Медиків — 2, 4, 6, 8, 10

Михайла Грушевського — 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 88а, 89, 90, 90д, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120А, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 180А

Набережна — 2, 31, 33, 11111

Небесної Сотні — 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111

Олександра Кониського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 32А

Олександра Лазаревського — 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 24

Олексія Сенюка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 11, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22а, 23, 25

Олени Пчілки — 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76

Опанаса Шафонського — 1, 4, 6, 8, 10, 12

Перша Набережна — 21, 41, 45, 45А, 47, 49

Полуботка — 97, 99, 101, 103, 107а, 107б, 107в

Репіна — 2, 3, 4, 4б, 4в, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 42

Сіверська — 6, 10, 12, 16, 23, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36

Сосницький — 4

Соснова — 57, 59, 82

Тролейбусна — 21

Тролейбусний — 2, 2а, 4, 6, 8

Черкаська — 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55

Шевченка — 125, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133, 135, 135а, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151В, 153, 155.

