Українцям радять бути готовими до графіків відключення світла у Вінницькій області на 15 травня.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 15 травня вводяться через планові профілактичні та ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Графіки відключення світла на 15 травня охоплять окремі населені пункти у Вінницькій області. Українцям радять бути готовими до обмежень та знати, де вони будуть тривати.

З 10 до 17 години в населеному пункті Сьомаки не буде світла. Знеструмлення триватимуть тільки в будинках, що розташовані на вулицях:

Вишнева: 1, 2.

Грушевського: 1, 2, 4, 5, 6, 7.

Забаштанського: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19.

Квітнева: 1, 2, 3.

Коцюбинського: 1, 2, 3.

Л.Українки: 1, 2, 3.

Молодіжна: 2.

Набережна: 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16А, 17, 18.

Пирогова: 500.

Покровська: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 108, 110, 110А, 113, 114, 115, 120А, 124, 170.

Сонячна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 97, 101, 103, 104, 105, 107, 123, 131, 133, 503, 503А.

Чайковського: 1, 2, 3, 5, 6.

Шевченка: 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 32.

Шкільна: 1, 1/1, 1/2, 1А, 2, 3, 3/4, 3А, 4, 4/1, 5А, 7; вулиця Шкільна.

Юності: 1, 2, 3, 4, 5.

Західний: 501.

провулок Сонячний: 4.

провулок Шкільний: 1, 3, 5.

Сонячний: 2, 3.

Шкільний: 2, 3.

З 10 до 17 години в населеному пункті Чапаевка будуть тривати додаткові знеструмлення. Обмеження вводять на вулиці:

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37.

О.Лавринчука: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

З 10 до 17 години не буде електрики в населеному пункті Тартак. Обмеження триватимуть багато годин лише за окремими адресами:

Вербівська: 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 37, 39, 500.

Західна: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 502.

Північна: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 83Б, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 129А, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 501.

