Графіки відключення світла будуть тривати у Полтавській області в з'язку з плановими роботами, що заплановані на 15 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Обмеження триватимуть у зв'язку з плановими ремонтними та профілактичними роботами.

З 08:00 до 20:00 години вводять додаткові графіки відключення світла, що триватимуть у селі Жабки. Обмеження торкнуться вулиць:

Бакай (б. 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 11, 11а, 12),

Вовки (б. 1а, 3, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 12, 17),

Горова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Гуківка (б. 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

Зацарина (б. 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23),

ім.І.К.Лети (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Лісова (б. 2, 4, 6),

Миколаївка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13),

Мисники (б. 1),

Молодіжна (б. 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25),

Низова (б. 2, 8),

Павленківка (б. 1, 2, 6, 7, 8),

Печаївка (б. 1, 2, 3, 4),

Суходубівка (б. 1, 2, 4, 7, 7г, 8, 9),

Филівка (б. 1, 3, 4, 5, 9г),

Центр (б. 1),

Цисівка (б. 1, 3, 4, 5),

Чайки (б. 3, 6г),

Шкільна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Яр (б. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 20),

Ярмаркова (б. 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26)

З 08:00 до 20:00 години відсутньою буде електрика в селі Мехедівка, проте тільки в будинках, розташованих на вулицях:



Висовні (б. 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24),

Лебеденка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 21, 25),

Мехеди (б. 2а, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 15а, 17а, 19, 29),

Новоселівська (б. 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14),

Приліпки (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28).

З 08:00 до 20:00 години будуть тривати вимкнення електрики в селі Бербениці. На 12 годин поспіль зникне світло на наступних вулицях:

Вишнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героїв України (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодіжна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53).

