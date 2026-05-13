Дефіцит продуктів в Вінницькій області дедалі частіше пов’язують із погодними ризиками.

Дефіцит продуктів в Вінницькій області може посилитися вже найближчими місяцями через значні втрати врожаю абрикосів і персиків після весняних заморозків, повідомляє Politeka.

За попередніми оцінками галузевих аналітиків, українські садівники цього сезону можуть втратити від 40% до 60% урожаю абрикосів. Ситуація з персиками також залишається складною — прогнозоване скорочення сягає 30–50% порівняно із середніми показниками попередніх років.

Експерт асоціації «Ягідництво України» Денис Миронов пояснює, що головною причиною стали лютневі та квітневі похолодання. Найбільших збитків зазнали центральні й південні території, де дерева почали цвісти раніше.

Фахівці попереджають: ринок може зіткнутися з помітною нестачею сезонних фруктів. Навіть за умови активного імпорту повністю перекрити внутрішній попит буде складно.

Основними постачальниками продукції для України залишаються Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова. Водночас обмежена пропозиція вже створює передумови для різкого зростання вартості.

За прогнозами аналітиків, у разі помірного дефіциту ціни можуть зрости на 20–30%. Якщо ж втрати врожаю виявляться критичними, окремі позиції подорожчають майже удвічі.

Експерти наголошують, що найбільш уразливими залишаються ранньоквітучі культури. Навіть короткочасне зниження температури до мінусових позначок під час цвітіння здатне пошкодити майбутні плоди.

Фермери додають, що тривалі морози практично не залишають шансів урятувати врожай навіть за використання спеціальних методів захисту садів.

