Новий графік руху транспорту у Львові запровадять із 19 травня через початок масштабного ремонту вулиці Героїв УПА, яка є однією з ключових магістралей міста, повідомляє Politeka.

Роботи стартують у вівторок і охоплять ділянку протяжністю 1,4 км. Дорожнє покриття перебуває у незадовільному стані, тому передбачено повну заміну інфраструктури: демонтаж старого асфальту, оновлення бордюрів, підняття люків до рівня полотна та укладання нового шару покриття. Виконавцем визначено компанію «Онур», роботи виконуватимуться з відтермінуванням оплати.

У міській раді зазначають, що вулицю не ремонтували з початку 1990-х років. Через високий трафік і значне навантаження її включили до переліку пріоритетних об’єктів на цей рік. Ремонт поділили на три етапи, щоб зменшити вплив на бізнес і транспортні потоки.

Першу ділянку — від вулиці С. Бандери до Васильківської — планують перекривати на період до чотирьох тижнів. Друга і третя черги охоплять відрізки до Кульпарківської.

На час робіт рух вулицею буде повністю зупинений для приватного та громадського транспорту. У зв’язку з цим змінюється маршрут руху низки міських рейсів.

Тролейбус №22 курсуватиме через площу Святого Юра, вулицю Шептицьких, площу Кропивницького, Городоцьку та Кульпарківську з подальшим рухом за звичним напрямком. Аналогічно зміниться схема для тролейбуса №30.

Автобус №7 тимчасово курсуватиме через Городоцьку та Кульпарківську, а маршрут №33 пролягатиме через площу Святого Юра, вулицю Бандери та інші центральні транспортні вузли з виходом на основні магістралі.

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури наголошують, що об’їзні маршрути діятимуть протягом усього періоду реконструкції. Для приватного транспорту передбачено альтернативні шляхи через Городоцьку або Київську–Русових.

Після завершення робіт місто планує розглянути можливість впровадження окремих смуг для громадського транспорту, що має покращити пропускну здатність ділянки.

У підсумку новий графік руху транспорту у Львові стане тимчасовим рішенням на період ремонту, але з перспективою довгострокових змін у міській транспортній системі.

