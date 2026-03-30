У Сумах 31 березня запроваджуються графіки відключення світла у зв’язку з проведенням важливих робіт.

Графіки відключення світла у Сумах будуть введені на 31 березня через планові та профілактичні роботи на частині вулиць міста, повідомляє Politeka.net.

Про графіки вимкнень повідомила пресслужба «Сумиобленерго».

У Сумах 31 березня запроваджуються графіки відключення світла у зв’язку з проведенням профілактичних робіт і технічного обслуговування мереж. Жителям міста рекомендують заздалегідь ознайомитися з розкладом, щоб підготуватися до можливих тимчасових відключень.

З 08:00 до 16:00 години світло будуть вимикати через планові роботи, проте вимикатимуть електрику лише на таких вулиць:

Санаторна — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 31

Воїнів УПА — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Георгія Нарбута — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16

Старосільська — 1А, 1Б, 1В, 2, 2/1, 2/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16А, 18, 20

Героїв полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 8/1, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/3, 80, 81, 81А, 82, 83, 83А, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108

Мамаївщина — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36

З 09:00 до 17:00 години діятимуть додаткові графіки відключення електрики. Знеструмлять в цей період такі адреси:

Григорія Квітки-Основ'яненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

1-ша Оболонська — 1, 52, 54, 56, 58, 67, 69, 71, 71/2, 73, 75

Південна — 2, 4, 8А, 10, 12

Короленка — 1, 2, 3, 7, 9, 13Б, 15, 17, 17/2

Плодова — 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53

Павла Зайцева — 1, 2, 2/1, 4, 5, 9, 11, 11А, 13, 15

Віталія Терещенка — 23, 25, 27, 29, 31А, 33

Оболонська — 15

Миколи Сумцова — 10

Металургів — 38

З 09:00 до 16:00 години планові графіки вимкнення електрики охоплять наступні адреси:

Генерала Грекова — 2, 4, 4/1, 6, 8, 12, 14, 14/1, 16, 17, 18, 19, 19/3, 21/2, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Володимирська — 57, 59, 61, 63, 64, 72, 73, 74, 76.

