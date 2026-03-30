Графики отключения света в Сумах будут введены на 31 марта из-за плановых и профилактических работ на части улиц города, сообщает Politeka.net.

О графиках отключений сообщила пресс-служба «Сумиобленерго».

С 08:00 до 16:00 свет будут выключать через плановые работы, однако будут выключать электричество только на таких улиц:

Санаторна — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 31

Воинив УПА — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Георгия Нарбута — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16

Старосильська — 1А, 1Б, 1В, 2, 2/1, 2/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16А, 18, 20

Героив полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 8/1, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/3, 80, 81, 81А, 82, 83, 83А, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108

Мамаивщына — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36

С 09:00 до 17:00 будут действовать дополнительные графики отключения электричества. Обесточат в этот период следующие адреса:

Грыгория Квиткы-Основяненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

1-ша Оболонська — 1, 52, 54, 56, 58, 67, 69, 71, 71/2, 73, 75

Пивденна — 2, 4, 8А, 10, 12

Короленка — 1, 2, 3, 7, 9, 13Б, 15, 17, 17/2

Плодова — 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53

Павла Зайцева — 1, 2, 2/1, 4, 5, 9, 11, 11А, 13, 15

Виталия Терещенка — 23, 25, 27, 29, 31А, 33

Оболонська — 15

Мыколы Сумцова — 10

Металургив — 38

С 09:00 до 16:00 плановые графики отключения электричества охватят следующие адреса:

Генерала Грекова — 2, 4, 4/1, 6, 8, 12, 14, 14/1, 16, 17, 18, 19, 19/3, 21/2, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Володымырська — 57, 59, 61, 63, 64, 72, 73, 74, 76.

